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大陸設「台獨打手」舉報專欄 陸委會批：破壞兩岸交流

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」及舉報信箱，稱將「依法追責、終身追責」，陸委會下午回應，鼓勵舉報才是真正的政治打壓；中共企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。（本報資料照片）
大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」及舉報信箱，稱將「依法追責、終身追責」，陸委會下午回應，鼓勵舉報才是真正的政治打壓；中共企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。（本報資料照片）

在賴總統「國安17條」、陸配亞亞案後，大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」及舉報信箱，稱將「依法追責、終身追責」，這是繼去年設置台獨頑固分子專欄、舉報信箱後的最新舉措。陸委會下午回應，鼓勵舉報才是真正的政治打壓；中共企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。

陸委會26日下午透過書面表示，陸委會在去年中共設置舉報台獨信箱時已經指出，在中共歷史上，慣以舉報制度來打壓異己，這種舉報風潮一旦形成就很難阻止，如同過往的「反右運動」，也提醒過香港鼓勵舉報的結果，就是接獲75萬條的舉報。「鼓勵舉報只會『擴大化』、『外溢化』，最後造成災難，這才是真正的政治打壓。」

陸委會指出，台灣是一個民主法治的國家，近期有一些「極少數的個案」都是因為違反了我方的法令規定，行政機關依法處理，同時當事人也可以依法提出相應的司法救濟，根本不存在所謂的迫害政治異己。

陸委會表示，中共一再設置各種名目的舉報信箱，只是企圖形塑對台長臂管轄的錯誤假象，對台灣人沒有任何效果，只是阻撓、破壞兩岸交流。陸委會並再次提醒國人注意中共的非法逮捕與濫權羈押，赴陸前應謹慎評估人身安全風險。

大陸國台辦網站26日上午增加了「『台獨』打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，指控「民進黨當局」頻繁打壓迫害政治異己，某些「台獨」組織、份子、公職人員、側翼網紅充當打手。專欄並公布了舉報信箱，稱會「妥善處理，依法追責」，並保護舉報人的訊息。

大陸國台辦發言人陳斌華26日在例行記者會表示，將妥善處理相關檢舉訊息，查明事實證據。對於證據確鑿、性質惡劣的，會擇期曝光，並依據相關法律對這些打手、幫兇依法追責、終身追責。

中共 台獨 陸委會

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