快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自傷 2人倒地滿是鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

聽新聞
0:00 / 0:00

美情報機構指陸是最大威脅 陸外交部：為遏制打壓中國找藉口

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（路透）

美國情報機構發布報告稱，中國大陸仍然是美國最大的軍事和網路威脅，該報告還稱北京在「奪取」台灣的能力方面取得穩定但不平衡的進展。大陸外交部發言人郭嘉昆26日表示，美方年復一年發表這類不負責任、充滿偏見的報告，散布「中國威脅論」，鼓噪大國競爭，不過是為了遏制打壓中國、維護自身霸權找藉口。

北京日報報導，他指出，大陸的發展有著清晰的歷史邏輯和強大的內生動力，「我們的目標光明磊落，就是要讓中國人民過上好日子，為世界作出更大的貢獻。我們無意超越誰、取代誰。」

郭嘉昆強調，台灣問題純屬中國內政。中方反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何人都不要低估和誤判。

郭嘉昆指出，正所謂「拿著錘子的人，看什麼都像釘子」，「我們奉勸美方不要用自身的霸權邏輯來鏡像中國，不要用過時的冷戰思維來看待中美關係，不要以戰略競爭為名行對華遏制打壓之實」，停止以任何方式縱容支援「台獨」分裂活動，停止渲染「中國威脅」，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

北京 台獨 美國

延伸閱讀

指賴清德有台獨三部曲 朱立倫：掛羊頭賣狗肉、綠色麥卡錫

反制亞亞案？鼓勵舉報「台獨打手」 陸國台辦上線新專欄

美情報機構報告曝！大陸是美國最大軍事和網路威脅 強化攻台能力

國人受困緬甸詐騙園區 外交部：已救出261人

相關新聞

大陸設「台獨打手」舉報專欄 陸委會批：破壞兩岸交流

在賴總統「國安17條」、陸配亞亞案後，大陸國台辦網站26日上線「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」及舉報信...

美情報機構指陸是最大威脅 陸外交部：為遏制打壓中國找藉口

美國情報機構發布報告稱，中國大陸仍然是美國最大的軍事和網路威脅，該報告還稱北京在「奪取」台灣的能力方面取得穩定但不平衡的...

川普2.0隱憂...美前商務部長：美國關稅可能加強地區化

儘管博鰲論壇並未針對美國關稅議題設主題討論，但多數論壇上多提及關稅影響，特別是與全球化有關的議題，美國前商務部長古提瑞斯...

富察赴陸失聯遭判3年 八旗文化：難過但至少等待有期限

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦26日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有...

二戰時期侵華日軍打「偽鈔戰」 日本學者捐史料給陸檔案館

今年是抗日戰爭勝利80周年，大陸央視報導，25日，日本明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也向廣東省檔案館捐贈了一批有...

陸配被判刑！八旗文化總編富察，證實「煽動分裂國家罪」判刑3年

長年在台灣出版界活躍的八旗文化總編輯富察延賀（本名李延賀），於2023年3月遭到上海國安單位拘捕後，中國國台辦在3月26日的記者會上證實：富察被以煽動分裂國家罪的罪名，判處有期徒刑三年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。