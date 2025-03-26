美情報機構指陸是最大威脅 陸外交部：為遏制打壓中國找藉口

美國情報機構發布報告稱，中國大陸仍然是美國最大的軍事和網路威脅，該報告還稱北京在「奪取」台灣的能力方面取得穩定但不平衡的進展。大陸外交部發言人郭嘉昆26日表示，美方年復一年發表這類不負責任、充滿偏見的報告，散布「中國威脅論」，鼓噪大國競爭，不過是為了遏制打壓中國、維護自身霸權找藉口。

北京日報報導，他指出，大陸的發展有著清晰的歷史邏輯和強大的內生動力，「我們的目標光明磊落，就是要讓中國人民過上好日子，為世界作出更大的貢獻。我們無意超越誰、取代誰。」

郭嘉昆強調，台灣問題純屬中國內政。中方反對「台獨」、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，任何人都不要低估和誤判。

郭嘉昆指出，正所謂「拿著錘子的人，看什麼都像釘子」，「我們奉勸美方不要用自身的霸權邏輯來鏡像中國，不要用過時的冷戰思維來看待中美關係，不要以戰略競爭為名行對華遏制打壓之實」，停止以任何方式縱容支援「台獨」分裂活動，停止渲染「中國威脅」，以實際行動推動中美關係穩定、健康、可持續發展。