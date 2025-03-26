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富察赴陸失聯遭判3年 八旗文化：難過但至少等待有期限

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
八旗文化總編輯富察（李延賀）赴陸被拘捕2年，日前被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。八旗文化發布聲明表示，八旗同仁對此感到非常難過，「唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」（取自臉書）
八旗文化總編輯富察（李延賀）赴陸被拘捕2年，日前被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。八旗文化發布聲明表示，八旗同仁對此感到非常難過，「唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」（取自臉書）

八旗文化總編輯富察（李延賀）被上海國安單位拘捕2年，日前一審宣判。大陸國台辦26日表示，富察被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。八旗文化發布聲明表示，八旗同仁對此感到非常難過，「唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」

大陸國台辦發言人陳斌華26日在例行記者會表示，上海市第一中級人民法院於今年2月17日「公開宣判」，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。刑罰執行期間，有關方面將依法保障當事人及家屬的各項權利。

陳斌華稱，當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。當事人及家屬清楚刑期，「身為發言人我本不願具體公開討論細節，『民進黨當局』對此一再炒作司法個案，想污衊抹黑大陸的司法體制完全是別有用心。」

對於判決結果，八旗文化今透過臉書發表聲明表示，「八旗同仁感到非常難過。唯獨萬幸的是，現在我們至少能為這段等待加上個期限。」聲明表示，後續若有事件發展，請以陸委會發布的消息為主，八旗就不再發布其他聲明。此外，為了讓同仁能夠靜心工作，也不接受外界的訪問。

來台多年的富察已取得台灣身分，於2023年3月返回上海探親、處理戶籍註銷事宜，後來失聯。大陸國台辦同年4月證實，他涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關調查。日前傳出富察遭大陸秘密起訴，大陸國台辦3月17日證實已一審「公開審判」，但當時並未公開判決結果。

陸委會17日批國台辦稱本案是「公開審判」，其實完全保密且未審先判，所謂充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利都是謊言。

八旗文化 國台辦 富察

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