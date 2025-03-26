二戰時期侵華日軍打「偽鈔戰」 日本學者捐史料給陸檔案館

今年是抗日戰爭勝利80周年，大陸央視報導，25日，日本明治學院大學國際和平研究所研究員松野誠也向廣東省檔案館捐贈了一批有關侵華日軍在香港偽造國民政府法幣的日文檔案史料。報導指，這是侵華日軍在華南地區進行「偽鈔戰」的日文原始罪證在大陸首次出現，證實二戰期間日軍利用「偽鈔」掠奪中國財富的事實。

報導提到，同時，松野誠也還捐贈入侵廣東的日軍第104師團相冊，對於研究日軍侵華史具有重要意義。

報導稱，這批檔案史料記錄了日本陸軍省與侵華日軍「支那」派遣軍總參謀部，關於在香港大批量偽造國民政府法幣的計劃，詳細記錄偽造法幣的數量、地點、過程、分贓流向、使用規定等資訊。

大陸華南師範大學歷史文化學院教授肖自力表示，這批檔案史料具重要的研究價值，侵華日軍對華「金融戰」，對當時中國的經濟和金融秩序造成了極大危害，「偽鈔」大量投放造成通膨，也可以大量套取戰略物資、外匯等等，達到「以戰養戰」的野心。