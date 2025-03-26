「軍事鎖台」成選項？陸國台辦：軍演是對台獨震懾懲戒

近年大陸頻頻在台海周邊軍演，華爾街日報日前報導，封鎖台灣是大陸迫使台灣屈服的戰略選項之一，備受關注。對此，大陸國台辦發言人陳斌華26日表示，解放軍在台島周邊舉行軍事演習，是對「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉的震懾懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉、正義之舉。

陳斌華26日主持大陸國台辦例行記者會，會上，有陸媒提問大陸近年在台海附近軍演目的為何，和「在解決台灣問題時，軍事封鎖是否可能成為一種戰略選項」，以及「大陸對台軍事戰略希望實現哪些戰略與安全目標」。

對於上述提問，陳斌華說，民進黨當局和『台獨』勢力勾連外部勢力謀『獨』挑釁，是導致台海局勢緊張的禍根亂源。「我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。」

他說，解放軍在台島周邊舉行軍事演習，是對「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉的震懾懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉、正義之舉。

另，就陸委會報告認為，大陸表示台灣海峽非國際水域，意在混淆視聽及反對美方自由航行，意圖將台海內政化。陳斌華回應，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。」

陳斌華還說，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，「台灣海峽水域分別為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區」，不存在所謂的「國際水域」。

陳斌華並指，事實上，國際海洋法根本沒有「國際水域」一說。「中國尊重各國依據中國法律和《聯合國海洋法公約》在內的國際法在台灣海峽相關水域享有航行權利，但堅決反對有關國家以『航行自由』為名挑釁、危害中國主權和安全的非法活動。」

陳斌華也就我軍漢光演習稱，不管民進黨當局如何裝腔作勢、吹哨壯膽，都是換湯不換藥的「假把式」、不堪一擊的「花架子」。他稱解放軍有堅定的意志、強大的能力捍衛國家主權和領土完整，任何「以武謀獨」、「倚外謀獨」的圖謀都是死路一條。