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談金廈大橋進展 陸國台辦：期盼「新三通」早日實現

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
廈金大橋（廈門段）的預製墩台總重近3000噸，幾乎是600輛標準貨車的載重量。（圖／取自海峽導報）
廈金大橋（廈門段）的預製墩台總重近3000噸，幾乎是600輛標準貨車的載重量。（圖／取自海峽導報）

大陸在廈門新建翔安機場，和與之配套的「廈金（金廈）大橋」，推動廈門、金門兩地融合發展，其中，就大橋廈門段項目近期的新進展，國台辦發言人陳斌華26日說，建設廈金大橋是兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，表示大陸將和金門鄉親一樣，熱切期盼「新三通」早日實現，正在紮實推進各項工作。

福建日報等陸媒報導，15日，在起重船吊臂牽引下，廈金大橋（廈門段）首件預製墩台落位海上樁基，象徵項目正式步入大規模裝配化施工新階段。

對此，陳斌華在國台辦例行記者會表示，建設廈金大橋，是廈金兩地民眾的共同呼聲和迫切心願。我們始終把金門鄉親的利益福祉放在心上，近年來實施多項惠及金門百姓的措施，包括向金門供水，進一步放寬福建沿海與金門、馬祖直接往來航線（小三通）旅客攜帶的台灣高粱酒數量限制。

他還說，本月21至23日，在福建正式承諾「金馬供水」30周年之際，福建省晉江市舉辦系列活動，以「同飲一江水，共話兩岸情」為主題，回顧福建向金門供水歷程、成果。自2018年8月實現向金門供水以來，福建向金門供水累計已超過4000萬噸，為金門同胞解決了用水難問題。

陳斌華表示，大陸2023年發布的《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出，要「探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋」。我們和金門鄉親一樣，熱切期盼「新三通」早日實現，正在紮實推進各項工作。

據大橋的陸方規劃，是以廈門本島為起點，經廈門翔安的新機場，再連通金門島。其中，廈金大橋（廈門段）長17.34公里，起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線路線，其中翔安支線長2.275公里。

另，就兩岸觀光議題，陳斌華也在26日上午的記者會上說，一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。他稱，反觀民進黨當局，一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，這是造成台灣觀光產業變成「觀光慘業」的根本原因。「對於台灣旅遊業界和相關基層民眾的困境，我們深感同情。對於他們的呼聲訴求，我們表示理解。」

廈門 福建 金門

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