快訊

美國的反智傳統：保守民粹為何仇恨知識分子？

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

聽新聞
0:00 / 0:00

再批賴十七條 陸國台辦：煽動「反中抗中」、搞恐怖政治、綠色獨裁

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華說，賴清德拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華說，賴清德拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作。記者陳政錄／攝影

就總統賴清德日前推出17條因應中共統戰，管控兩岸交流的因應策略，大陸國台辦發言人陳斌華26日再次抨擊說，賴清德拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內（指台灣）搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

陳斌華26日主持大陸國台辦例行記者會，就我政府近日對陸措施做出回應。

對於陸方如何因應賴清德的言論和策略？陳斌華說，1949年以來，大陸團結台灣同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。

他稱，賴清德大放厥詞，將大陸界定為「境外敵對勢力」，把兩岸關係等同於「敵對關係」，這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸方面、在加劇台海緊張局勢，充分坐實其是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華認為，賴清德違逆民意拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」、阻撓兩岸交流合作，就是要在島內搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

陳斌華強調，統一是歷史大勢，是正道；「台獨」是歷史逆流，是絕路。對任何損害台灣同胞權益、破壞兩岸關係發展、危害台海和平穩定的行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

他說，相信廣大台灣同胞能夠認清賴清德和民進黨當局害台禍民的嚴重危害，從維護自身權益和台海和平出發，和賴清德當局的倒行逆施做鬥爭，不讓其陰謀得逞。

同場記者會上，他也再次提及大陸日前召開《反分裂國家法》實施20周年座談會等議題，表示該法明定，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

陳斌華說，這為「台獨」分裂勢力劃定了不可逾越的紅線。大陸將繼續認真實施《反分裂國家法》，不斷豐富完善「以法懲獨」制度體系，堅決粉碎各種「台獨」分裂和外來干涉圖謀。

台海 賴清德 陳斌華

延伸閱讀

沈有忠曝台商父子被捕 陸國台辦稱「不了解具體情況」

沈慶京戒護就醫檢赴醫「視察」 法務部次長：20年來沒人這樣

黃國昌轟卓榮泰內閣傲慢 民進黨政府在台灣橫著走

張善政力挺6藍委 引賴清德金句盼與中央攜手合作

相關新聞

「軍事鎖台」成選項？陸國台辦：軍演是對台獨震懾懲戒

近年大陸頻頻在台海周邊軍演，華爾街日報日前報導，封鎖台灣是大陸迫使台灣屈服的戰略選項之一，備受關注。對此，大陸國台辦發言...

談金廈大橋進展 陸國台辦：期盼「新三通」早日實現

大陸在廈門新建翔安機場，和與之配套的「廈金（金廈）大橋」，推動廈門、金門兩地融合發展，其中，就大橋廈門段項目近期的新進展...

沈有忠曝台商父子被捕 陸國台辦稱「不了解具體情況」

陸委會副主委沈有忠日前在一場活動上透露，收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，大陸國台辦發言人陳斌華2...

新設專欄徵集舉報「台獨打手」 陸國台辦：請拭目以待

繼去年新增台獨頑固分子專欄，設置舉報信箱後，大陸國台辦網站26日再上線了「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄...

「富察」李延賀已被判3年 陸國台辦公開細節

八旗文化總編輯富察（李延賀）2023年在上海遭大陸國安單位拘捕將近2年，日前陸方證實他已被「一審公開宣判」，但未有進一步...

再批賴十七條 陸國台辦：煽動「反中抗中」、搞恐怖政治、綠色獨裁

就總統賴清德日前推出17條因應中共統戰，管控兩岸交流的因應策略，大陸國台辦發言人陳斌華26日再次抨擊說，賴清德拋出的「1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。