中美六代機差距在哪裡？上海學者剖析「四大技術落差」

美國總統川普日前宣布，波音公司獲得研發F-47「下一代空中優勢戰鬥機」（NGAD）合約，計劃用以取代第五代戰機，並預計於未來十年內部署至印太地區。針對中美六代機的實力差距，上海社會科學院副研究員張曉東，在「騰訊網」發表軍事評論，逐點分析雙方在研發進度、隱形性能、武器配置與技術理念的異同。

張曉東指出，美國六代機目前僅完成研發合約簽署，技術研發尚未正式啟動，「美國軍方只是給了波音公司研發合同，研發工作還沒正式開始，路還長著」。相比之下，中國已有兩款六代戰機樣機實現試飛，顯示進度領先。

美國空軍先前評估，第六代戰機的研發成本為每架2.5億至3億美元，相當於2-3架F-35戰機。同時也有美媒報導，F-47專案總價值預估超過200億美元。張曉東評論，考慮到美國軍工體系過去在F-35開發過程中的「不斷調整方案與上調價格」的歷史，「這六代機的路還曲折著」。

針對川普宣稱F-47的實驗版本已秘密試飛近5年，張曉東也質疑其可信度。他表示，美國媒體早在2020年就曾披露過NGAD原型機進行試飛，但該機型後續已被放棄。「波音今年才簽合同，怎麼可能試飛5年了？」他認為川普是搞心理戰，「飛行5年不可能不被人看到」。

張曉東進一步指出，大陸六代機的配套武器系統已逐步成型，近期就在內蒙古上空成功試射一款射程達1000公里、飛行速度達9馬赫的高超音速空對空飛彈，可能未來裝備在殲-36戰機上。推測該飛彈採用二級推進模式，先以渦噴引擎進入大氣層邊緣，再以高超音速下衝攻擊目標，「即使察覺也跑不了」。張曉東揶揄，相比之下「美國六代機有什麼新型先進飛彈，誰也看不到。」

另一方面，針對F-47採用鴨翼與雙發設計，張曉東指出，這些技術本來就廣泛應用於大陸戰機設計，「反而讓中國人可以嘲笑美國在偷設計」。他批評，西方過去長期指責大陸戰機抄襲，如今美國六代機設計反過來採用了中國元素，「現在難道美國人不是在抄襲大陸鴨翼？他們怎麼解釋？」

他指出，過去大陸因發動機技術限制而採用雙發設計，如今技術改善後，雙發反而成為優勢。他以殲-35為例指出，雙發設計比美軍F-35的單發設計，在戰場生存率、任務出勤率上更具優勢。