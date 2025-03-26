沈有忠曝台商父子被捕 陸國台辦稱「不了解具體情況」

陸委會副主委沈有忠日前在一場活動上透露，收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，大陸國台辦發言人陳斌華26日回應說，「這起案件具體情況我們不了解」，但強調大陸關心所有在大陸工作、生活、創業學習的台灣同胞，台胞台企也應遵守大陸的法律法規。

日前，陸委會副主委沈有忠透露，收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，海基會就此向海協會發函，雖海協會沒有直接回函，但有打電話回覆稱，「2人都還活著」；之後，陸委會也書面證實有此案。

陳斌華26日在記者會上，面對媒體提問國台辦是否掌握情況，陸方有無透過兩岸共打協議向我方通報，做出上述回應。

陳斌華說，這起案件具體情況我們不了解，但我們關心所有在大陸工作、生活、創業學習的同胞的生活工作情況。

他說，大陸歡迎和支持廣大台胞參與兩岸各領域的交流合作，持續為台灣同胞來大陸生活就業創業創造便利條件，提供優質服務，並依法保障台灣同胞的合法權益。台胞台企也應遵守大陸的法律法規，依法依規經營。

陳斌華並指，由於民進黨當局拒不承認「九二共識」，兩岸兩會協商聯繫機制早已停擺，這一點眾所周知，所謂海協會電話回覆海基會致函詢問純屬子虛烏有，「民進黨當局不要再編造虛假信息欺騙台灣民眾。」

同場記者會上，對沈有忠近日稱，大陸須對兩岸交流障礙、風險等問題負主要責任。陳斌華回應抨擊，這番說辭完全是顛倒黑白、混淆是非。

陳斌華說，眾所周知，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，為一黨一己私利，動輒以各種藉口在島內（指台灣）製造「綠色恐怖」，無所不用其極禁限阻撓兩岸交流合作，圖謀兩岸「脫鉤、斷鏈、減流」。事實充分證明，賴清德當局是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大風險源。

至於陸委會副主委兼發言人梁文傑，對大陸舉辦《中國台灣問題幹部讀本》新書發表會表示，讀本內容大部分是「中共對台既有政策和主張」，只要「中共當局持續對台進行複合性施壓」，影響台灣政治，都無助於兩岸關係發展。

陳斌華則回應，修訂後的《中國台灣問題幹部讀本》首次開闢專章系統闡釋了新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要措施等內容，已在線上線下公開發售。