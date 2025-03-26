沈有忠曝台商父子被捕 陸國台辦稱「不了解具體情況」
陸委會副主委沈有忠日前在一場活動上透露，收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，大陸國台辦發言人陳斌華26日回應說，「這起案件具體情況我們不了解」，但強調大陸關心所有在大陸工作、生活、創業學習的台灣同胞，台胞台企也應遵守大陸的法律法規。
日前，陸委會副主委沈有忠透露，收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，海基會就此向海協會發函，雖海協會沒有直接回函，但有打電話回覆稱，「2人都還活著」；之後，陸委會也書面證實有此案。
陳斌華26日在記者會上，面對媒體提問國台辦是否掌握情況，陸方有無透過兩岸共打協議向我方通報，做出上述回應。
陳斌華說，這起案件具體情況我們不了解，但我們關心所有在大陸工作、生活、創業學習的同胞的生活工作情況。
他說，大陸歡迎和支持廣大台胞參與兩岸各領域的交流合作，持續為台灣同胞來大陸生活就業創業創造便利條件，提供優質服務，並依法保障台灣同胞的合法權益。台胞台企也應遵守大陸的法律法規，依法依規經營。
陳斌華並指，由於民進黨當局拒不承認「九二共識」，兩岸兩會協商聯繫機制早已停擺，這一點眾所周知，所謂海協會電話回覆海基會致函詢問純屬子虛烏有，「民進黨當局不要再編造虛假信息欺騙台灣民眾。」
同場記者會上，對沈有忠近日稱，大陸須對兩岸交流障礙、風險等問題負主要責任。陳斌華回應抨擊，這番說辭完全是顛倒黑白、混淆是非。
陳斌華說，眾所周知，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，為一黨一己私利，動輒以各種藉口在島內（指台灣）製造「綠色恐怖」，無所不用其極禁限阻撓兩岸交流合作，圖謀兩岸「脫鉤、斷鏈、減流」。事實充分證明，賴清德當局是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大風險源。
至於陸委會副主委兼發言人梁文傑，對大陸舉辦《中國台灣問題幹部讀本》新書發表會表示，讀本內容大部分是「中共對台既有政策和主張」，只要「中共當局持續對台進行複合性施壓」，影響台灣政治，都無助於兩岸關係發展。
陳斌華則回應，修訂後的《中國台灣問題幹部讀本》首次開闢專章系統闡釋了新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要措施等內容，已在線上線下公開發售。
陳斌華說，我們歡迎台灣同胞關注和閱讀這本新書，全面了解台灣問題的歷史經緯和中國共產黨領導人民推進祖國統一的光輝進程，了解大陸對台大政方針，積極參與兩岸交流合作，「與我們一道推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」
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