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新設專欄徵集舉報「台獨打手」 陸國台辦：請拭目以待

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦網站26日起設立舉報「台獨打手」的專欄和電郵信箱。（央視新聞）
大陸國台辦網站26日起設立舉報「台獨打手」的專欄和電郵信箱。（央視新聞）

繼去年新增台獨頑固分子專欄，設置舉報信箱後，大陸國台辦網站26日再上線了「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。對於陸方是否已鎖定目標，具體將採取哪些措施，大陸國台辦發言人陳斌華26日僅回應，大陸會快公布相關的舉報訊息，「請你拭目以待。」

對於新增「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，陳斌華表示，近期，民進黨當局頻繁羅織罪名壓制島內（指台灣）不同意見，封殺言論自由，威脅恫嚇、打壓迫害政治異己，和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。

他說，某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀，助紂為虐。對此，我們嚴重關切，必須嚴懲。

陳斌華表示，國務院台辦政府網站今天推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，就是要對上述惡劣行徑和首惡分子進行追責。

陳斌華喊話，受打壓迫害者，或了解相關線索的人士，歡迎將有關情況發至舉報郵箱。他稱大陸會妥善處理，擇期曝光，對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子依法追責，同時嚴格依法保護舉報人的訊息和權益。

接著，面對台灣媒體追問，陸方此舉是否是因應陸配「亞亞」事件，未來將具體採取哪些措施？陳斌華說，大陸會妥善處理相關舉報訊息，查明事實證據，對於證據確鑿性質惡劣者會擇期曝光，並依據相關法律對這些打手、幫凶依法追究。

陳斌華還說，大陸會快公布相關的舉報訊息，「請你拭目以待。」

對於國台辦網站新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，大陸國台辦發言人陳斌華26日說，大陸會快公布相關的舉報訊息。記者陳政錄／攝影
對於國台辦網站新設「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，大陸國台辦發言人陳斌華26日說，大陸會快公布相關的舉報訊息。記者陳政錄／攝影

台獨 專欄 陳斌華

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