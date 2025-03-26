快訊

美國的反智傳統：保守民粹為何仇恨知識分子？

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

國台辦：富察觸犯煽動分裂國家罪 判處有期徒刑3年

中央社／ 北京26日電

八旗文化總編輯富察（李延賀）在陸被拘捕，案件在2月17日一審公開宣判。國台辦今天表示，富察被以「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華表示，上海市第一中級人民法院已於今年2月17日公開宣判，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。刑法執行期間有關方面將依法保障當事人及家屬的各項權利。

陳斌華說，當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。當事人及家屬清楚刑期，「作為發言人我本不願具體公開討論細節，『民進黨當局』對此一再炒作司法個案，想污衊抹黑大陸的司法體制完全是別有用心」。

富察為完成台灣公民身分申請，2023年3月赴中探親和處理註銷在中國戶籍相關程序，後來失聯；國台辦今年3月17日證實上海市第一中級人民法院已於今年2月17日對富察進行一審公開宣判。

國台辦 富察 陳斌華

延伸閱讀

反制亞亞案？鼓勵舉報「台獨打手」 陸國台辦上線新專欄

陸推證件便利 國台辦：居住證滿足台胞生活需求

正告賴清德當局！陸國台辦：解放軍演習是對賴宣揚台獨的堅決懲戒

國台辦稱2月已「公開審判」富察？陸委會怒駁：全是謊言

相關新聞

「軍事鎖台」成選項？陸國台辦：軍演是對台獨震懾懲戒

近年大陸頻頻在台海周邊軍演，華爾街日報日前報導，封鎖台灣是大陸迫使台灣屈服的戰略選項之一，備受關注。對此，大陸國台辦發言...

談金廈大橋進展 陸國台辦：期盼「新三通」早日實現

大陸在廈門新建翔安機場，和與之配套的「廈金（金廈）大橋」，推動廈門、金門兩地融合發展，其中，就大橋廈門段項目近期的新進展...

沈有忠曝台商父子被捕 陸國台辦稱「不了解具體情況」

陸委會副主委沈有忠日前在一場活動上透露，收到台商家屬的求助，指「茂德科技」一對父子在武漢被拘捕，大陸國台辦發言人陳斌華2...

新設專欄徵集舉報「台獨打手」 陸國台辦：請拭目以待

繼去年新增台獨頑固分子專欄，設置舉報信箱後，大陸國台辦網站26日再上線了「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄...

「富察」李延賀已被判3年 陸國台辦公開細節

八旗文化總編輯富察（李延賀）2023年在上海遭大陸國安單位拘捕將近2年，日前陸方證實他已被「一審公開宣判」，但未有進一步...

再批賴十七條 陸國台辦：煽動「反中抗中」、搞恐怖政治、綠色獨裁

就總統賴清德日前推出17條因應中共統戰，管控兩岸交流的因應策略，大陸國台辦發言人陳斌華26日再次抨擊說，賴清德拋出的「1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。