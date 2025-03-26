「富察」李延賀已被判3年 陸國台辦公開細節

八旗文化總編輯富察（李延賀）2023年在上海遭大陸國安單位拘捕將近2年，日前陸方證實他已被「一審公開宣判」，但未有進一步消息傳出受到討論。對此，大陸國台辦發言人陳斌華26日在記者會上揭露，李延賀是被以「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑3年，並當庭表示「伏法認罪」未提上訴，判決已依法生效。

陳斌華26日主持大陸國台辦例行記者會，公開富察（李延賀）一案的一審公開宣判結果。

陳斌華首先稱，上海市第一中級人民法院於今年的2月17日一審公開宣判李延賀案，依法依規公開公正。宣判後，當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。

陳斌華稱，對於刑期，「當事人和家屬是非常清楚的，因為已經告訴他本人」。陳斌華接著說，作為發言人，本不願公開討論具體細節，但民進黨當局卻對此一再炒作。「民進黨當局一再炒作司法個案，就是想汙衊抹黑大陸的司法體制，所以完全是別有用心的。」

因此，陳斌華在記者會上，揭露了李延賀案的一審公開宣判結果，表示上海市第一中級人民法院以「煽動分裂國家罪」，判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

陳斌華強調，刑罰執行期間，大陸有關方面將依法保障當事人及親屬與家屬的各項權利。

在此之前，富察（李延賀）2023年返回上海探親、處理戶籍註銷事宜後失聯，接著，大陸國台辦發言人朱鳳蓮、時任發言人馬曉光相繼證實，李延賀涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受大陸國家安全機關調查，和上海市國家安全局依法對涉嫌從事「煽動分裂國家犯罪活動」的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中等。

接著，近2年來，陸方未有該案進一步發展揭露，不過，大陸最高人民檢察院副檢察長苗生明於2月底曾表示，已依法辦理「李某賀煽動分裂國家案等重大危安案件」。