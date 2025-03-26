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反制亞亞案？鼓勵舉報「台獨打手」 陸國台辦上線新專欄

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦網站設立舉辦台獨打手的新專欄。央視新聞
大陸國台辦網站設立舉辦台獨打手的新專欄。央視新聞

繼去年新增台獨頑固分子專欄，設置舉報信箱後，大陸國台辦網站26日再上線了「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，指控民進黨頻繁打壓迫害政治異己，某些「台獨」份子、側翼網紅充當打手。專欄內還公布了舉報「台獨打手」的信箱，稱會「妥善處理，依法追責」，並保護舉報人的訊息。

據央視新聞，26日，「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，以游動浮窗形式在大陸國台辦官方網站上線。

點入後，專欄內還公布舉報信箱，喊話被「打壓迫害者」，或了解相關線索的「歡迎將有關情況發至郵箱」，並稱會「妥善處理，依法追責」，同時依法保護舉報人的訊息。

大陸國台辦還在該專欄中指控，近期，民進黨當局頻繁打壓迫害政治異己和島內支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，為虎作倀，助紂為虐。

去年6月，大陸發布懲「獨」司法文件後，大陸國台辦、公安部政府網站在去年8月初，同步新增台獨頑固分子專欄，設置舉報信箱。

台獨 國台辦 專欄

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