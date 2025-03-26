福建對台工作 覓青年交流新模式

大陸對台交流大省福建昨舉行「全省對台工作會議」，福建省委書記周祖翼表示，要以做好台灣青年工作為重點，完善增進台胞福祉的制度和政策措施，持續擴大台胞社會參與，深入探索閩台「青少年交流交往新模式」。

大陸全國政協主席王滬寧上月在北京召開全國性的對台工作會議後，各省相繼召開省級「對台工作會議」。

據福建日報，二○二五年福建省對台工作會議在福州召開。周祖翼在會上指出，深入探索新形勢下兩岸融合發展的實踐路徑，扎實做好對台各項工作；要加緊建設兩岸融合發展示範區，為推進統一作出更大貢獻。要形成一批階段性標誌性成果，提煉一批可複製可推廣的經驗做法，推動兩岸融合發展示範區建設取得新進展。

周祖翼提出，要以做好台灣青年工作為重點，完善增進台胞福祉的制度和政策措施，持續擴大台胞社會參與，深入探索閩台青少年交流交往新模式。要以探索建設兩岸共同市場先行區域為切入點，暢通要素往來，促進產業合作，優化營商環境，推進閩台投資貿易自由化便利化。

文化交流方面，周祖翼說，要以加強文化交流為紐帶，深化兩岸關係歷史文化研究，深入實施閩台歷史展示溯源工程，拓展閩台文化、體育、基層等領域交流，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，推動兩岸情感融合取得新進展，推動全域融合再上新台階。