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拘留2年 陸釋美思明智5員工
在中國發展高層論壇年會閉幕之際，美國顧問公司美思明智稱，北京當局已釋放該公司被拘留了兩年的所有員工。外媒分析，中方此舉是為釋放「穩外資」訊號，以緩和當前的外資流出情況。
綜合路透等外電報導，美國盡職調查公司美思明智（Mintz Group）表示，公司在二○二三年三月被拘留的五名北京辦事處員工，全部為中國公民，目前均已獲釋。美思明智集團發言人還在信中稱，「我們感謝中國相關部門，讓我們的前同事現在可回家與家人團聚」。
兩年前，中美關係緊張之際，中方加強對西方企業審查，以致美思明智的北京辦公室遭「突擊搜查」後被迫關閉，五名員工也被拘留了兩年之久；當時還有諮詢公司貝恩、凱盛融英、廣告公司ＷＰＰ旗下公司群邑等外企在大陸辦事處也遭突擊搜查，多名員工被拘捕，重挫外資信心。
就被搜查原因，路透曾引述消息指，美思明智過去就新疆強迫勞動的情況進行過調查；該公司則強調，始終「透明、符合道德、遵守適用的法律和法規」。當時，北京市統計局指控該公司違法從事涉外統計調查活動，並對其祭出巨額罰款。大陸外交部發言人毛寧當時稱，經向相關部門了解，相關公司涉嫌非法經營罪。
針對美思明智的員工獲釋，路透報導指，訊息傳出時間正值北京試圖重振海外投資、助力提振低迷的經濟之際，此舉是為了向外資企業釋放安撫訊號，希望緩和當前的外資外逃。
大陸國務院總理李強日前表示，外資對於大陸的發展不可或缺，將有序擴大自主開放和單邊開放。
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