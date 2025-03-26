王毅訪日 陸海警連日滯留釣魚台

中國大陸外長王毅訪問日本之際，中日釣魚台海域爭端卻再度升高。截至廿四日，大陸公務船已連續四天駛入釣魚台（日稱尖閣諸島，陸稱釣魚島）周邊領海，停留逾九十二小時創新紀錄。大陸海警局聲稱，四艘日本漁船「非法進入釣魚島領海」，中方對其依法驅離。

共同社報導，據日本海上保安廳第十一管區海上保安總部（那霸）廿四日消息，駛入釣魚台周邊日本領海的二艘大陸海警船在當日晚間十時五分前後已駛離，進入領海外側的毗連區。大陸海警船是在廿一日凌晨一時五十五分前後起相繼駛入領海，其後一度增加至四艘，且均搭載機關炮，跟隨日本漁船航行，並主張有接近漁船的正當理由。

日方第十一管區稱，此次大陸公務船停留日本領海的時長為九十二小時八分，創下了日本政府二○一二年九月將釣魚台「國有化」後的最長紀錄。截至廿四日，大陸公務船連續四天在釣魚台周邊領海航行，若包括毗連區在內，已連續一二六天在釣魚台周邊海域發現大陸公務船。

大陸海警則在廿四日晚間發布新聞稿，反控日船「非法進入」釣魚台領海。發言人劉德軍表示，廿一日至廿四日，日本「理惠丸」「第八琴海丸」「第八泰生丸」「善幸丸二」號漁船非法進入釣魚台領海，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。劉德軍稱，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。大陸海警將持續在釣魚台領海內進行維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

值得注意的是，中日再度於釣魚台海域發生爭端，恰逢大陸外長王毅正在東京訪問。王毅與日本外相岩屋毅廿二日舉行外長會談，並在經濟高層對話達成廿項共識。岩屋毅廿四日在國會透露，他與王毅會談時曾向對方明確指出釣魚台的問題「顯然在升級」，並對大陸公務船駛入該海域表達強烈關切。