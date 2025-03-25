福建召開「對台工作會議」 提探索青年交往新模式

大陸對台交流大省福建25日召開「全省對台工作會議」，福建省委書記周祖翼表示，要以做好台灣青年工作為重點，完善增進台胞福祉的制度和政策措施，持續擴大台胞社會參與，深入探索閩台青少年交流交往新模式。

上月，大陸全國政協主席王滬寧在北京主持召開全國性的對台工作會議後，各省相繼召開省級的「對台工作會議」。據福建日報，2025年福建全省對台工作會議在福州召開。

會上，福建省委書記周祖翼表示，要深入學習、全面貫徹，深刻領會中共中央關於台海形勢的科學判斷，提高政治站位，強化政治擔當，堅決扛起特殊使命，始終堅定祖國必然統一的信心決心，持續深化對做好新時代對台工作的思想認識，深入探索新形勢下兩岸融合發展的實踐路徑，扎扎實實做好對台各項工作，以實際行動堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

他強調，做好今年對台工作，要加緊建設兩岸融合發展示範區，為推進祖國統一作出更大貢獻。要形成一批階段性標誌性成果，提煉一批可複製可推廣的經驗做法，推動兩岸融合發展示範區建設取得新進展。

周祖翼提出，要以做好台灣青年工作為重點，完善增進台胞福祉的制度和政策措施，持續擴大台胞社會參與，深入探索閩台青少年交流交往新模式，推動兩岸社會融合取得新進展。

他說，要以探索建設兩岸共同市場先行區域為抓手，暢通要素往來，促進產業合作，優化營商環境，推進閩台投資貿易自由化便利化，推動兩岸經貿融合取得新進展。

周祖翼還說，要以加強文化交流為紐帶，深化兩岸關係歷史文化研究，深入實施閩台歷史展示溯源工程，拓展閩台文化、體育、基層等領域交流，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，推動兩岸情感融合取得新進展。要以重點區域為引擎，推動全域融合再上新台階，形成全域一體、全面提升、全民參與的良好態勢。

周祖翼要求，要切實加強對台工作的組織領導，完善工作格局、加強隊伍建設，廣泛凝聚合力，以釘釘子精神推動福建省對台工作取得扎實成效。