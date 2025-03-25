陸委會：推動國安法制修法研議 赴陸交流應公開透明

賴總統本月提出因應中國大陸統戰滲透的「國安17條」，陸委會25日在社群平台援引美國智庫全球台灣研究中心（GTI）報告指出，中共持續對台發動秘密政治戰行動，企圖併吞台灣，陸委會將依照賴總統指示，持續會同各部會盤點現行國安法制，推動相關修法研議工作。中央及地方各級公職人員赴大陸交流應公開、透明化。

陸委會25日在社群平台發文表示，全球台灣研究中心（GTI）近日發布「中國共產黨對台灣的秘密行動」報告，指出中共持續對台發動秘密政治戰行動，企圖破壞台灣民主制度與社會凝聚力，削弱台灣抵抗能力，以併吞台灣、消滅中華民國。

陸委會指出，該報告建議台灣政府應立即採取反制行動，包括建立外國代理人登記機制、加重間諜罪相關刑罰，及強化與中國大陸互動的監督和透明度，如規定現任和前任民選官員、立法委員及政治任命者前往中國大陸的行程，須在出發前30天強制公開詳細行程、嚴格禁止閉門會議等。

陸委會說，中共對台威脅利誘無所不在，滲透分化台灣社會無孔不入。賴總統在3月13日國安高層會議後，指示落實中央及地方各級公職人員赴中國大陸交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，將交流資訊公開化、透明化。

陸委會表示，將依照賴總統指示，持續會同各部會盤點現行國安法制，檢視實務執法有無缺漏之處，並充分蒐集各界意見，「在兼顧國家安全、公共利益及民眾權益下，推動相關修法研議工作」，捍衛民主自由，維護台灣主權。

全球台灣研究中心（GTI）是由台裔美國人成立的華府第一個台灣研究智庫，於2016年成立，中心執行長蕭良其是現任總統府資政蕭新煌的兒子。蕭新煌自2016年蔡政府時期擔任總統府資政迄今。蔡英文2024年卸任總統前曾在寓所接見GTI訪問團。