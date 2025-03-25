陸海警稱常態化執法巡查 海巡署：是惡意騷擾

中央社／ 金門25日電

對於中國海警「福建海警金門海域依法開展常態化執法巡查」說法。海巡署表示，1年多來中國海警船侵擾金門海域64次，航行樣態是「惡意騷擾」，絕非「執法巡查」。

對於中國海警局今天微博「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」說法，海洋委員會海巡署新聞稿表示，與事實不符，予以嚴正駁斥。

海巡署金馬澎分署表示，下午2時50分中國海警「14608」、「14517」、「14605」及「14609」等4船，自金門外海航近金門南方海域，並自鳳嘴、翟山、料羅及北碇4處分別航入金門水域，海巡預置4艘巡防艇立即快速近迫對應監控。

期間中國海警船對巡防艇廣播，但海巡人員不為所動，隨即透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，下午5時將其驅離至金門限制水域外。

海巡署指出，民國113年2月14日「金門事件」後，中國海警自同年2月18日起，於金門水域進行所謂「執法巡查」；7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾。至今已64次、平均每月4次，每次歷時2小時，從航行態樣分析已是「惡意騷擾」，絕非「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域和平與穩定。

海巡署 福建 金門

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