對陸態度更強硬…曝川普2.0特徵 學者：北京打「國際大統戰」

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天在一場演講表示，川普2.0對中態度更強硬；目前可見北京透過「國際大統戰」、「國際游擊戰」回應，台灣避險空間在哪裡，必須多加思考。

政治大學達賢圖書館今天中午舉辦「川普2.0」的國際影響與政經效應講座，由王信賢擔任講者。

王信賢表示，美國總統川普（Donald Trump）主要人事安排為對中鷹派、強硬派，可看出對中態度更強硬，這也是對中談判的籌碼。川普快節奏地拋出加拿大、墨西哥、格陵蘭、北約、俄烏戰爭等問題，目的在清除障礙、累積資本應付美中關係。

王信賢直言，川普2.0特徵在於孤立主義、交易主義、民粹主義，很多事情都是「可計算的利益」，美國利益為第一優先、核心；過去經常討論的民主同盟等價值，川普則是不講這一套的。

北京如何回應美國？王信賢剖析，北京在美國總統大選結束後，明顯地試圖改善其與周邊國家關係，例如韓國、日本，南海衝突近幾個月也較為平緩，應對台灣也趨於克制，原因在於其希望穩定周邊情勢，專心應對美國帶來的衝擊。

王信賢歸納北京應對美國主軸可分為國際大統戰、國際游擊戰。他說，國際大統戰為「聯左、拉中、打右」，也就是聯合「全球南方國家」、拉攏被川普「激怒」國家（例如歐洲）、打擊美國。

他說，國際游擊戰可應對中共游擊戰16字訣「敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追」，例如川普對多個國家加徵關稅、中國持續主張多邊貿易體制；美國退出巴黎氣候協定、中國強調引領全球環境治理，「美國不做、中國做」。

王信賢強調，美中戰略競爭是一場長期博弈，兩個大國將態勢擺出來時，中小型國家必須找到避險空間。許多中小型國家採取「以靜制動」作法應對局勢，台灣現較趨於「以動制動」，台灣必須多加思考避險空間在哪裡，保留一些彈性。