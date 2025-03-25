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又來了！ 陸海警：福建海警金門近海「常態化執法巡查」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據中國海警局官方發布，25日，福建海警位金門附近海域「依法」展開「常態化執法巡查」，並指3月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度。圖／金門海巡隊提供
據中國海警局官方發布，25日，福建海警位金門附近海域「依法」展開「常態化執法巡查」，並指3月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度。圖／金門海巡隊提供

據中國海警局官方發布，25日，福建海警位金門附近海域「依法」展開「常態化執法巡查」，並指3月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度。

據中國海警微信公眾號消息，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，3月25日，福建海警位金門附近海域「依法」進行「常態化執法巡查」。

朱安慶續稱，3月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

今日稍早之前，自由時報報導指出，25日有福建海警進入我海域周邊，還對我海巡10081艦艇怒嗆「執行任務」。報導並引述臉書軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，中國海警對我國海巡艦艇廣播內容為「中國台灣，我是福建海警，正在執行任務，注意與我保持安全距離，不得妨礙我航行安全」。

據了解，自去年2月14日發生陸船在金門海域翻覆，導致4人落海、2人死亡事件後，大陸海警就持續在金廈海域活躍。值得注意的是，近半年來，陸方平均每月會發布一次「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」的訊息，上一次為2月25日。

當時，朱安慶指稱，福建海警2月25日位金門附近海域依法展開常態化執法巡查。2月來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

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