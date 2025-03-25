統一有時間表？外界3原因猜這時間犯台可能性高 學者搖頭分析

政治大學東亞研究所特聘教授王信賢今天在一場演講表示，中共對於統一台灣有時間表，「武統台灣」取決於美中關係，對於2027年中共武力犯台說法抱持保留態度。

政治大學達賢圖書館今天中午舉辦「川普2.0」的國際影響與政經效應講座，由王信賢擔任講者。

王信賢表示，中共領導人習近平提過，2049年中共建政百年實現中華民族偉大復興，「在中華民族走向偉大復興的進程中，台灣同胞定然不會缺席」，可見中共對於統一台灣有時間表；不過武統台灣沒有時間表。

他提到，外界認為2027年是中共武力犯台可能性最高時間點，原因有3個。這一年為共軍建軍百年；第2個原因為，2027年是中共21大會議召開年，習近平必須有續任第4任期籌碼，內部問題繁多難解情況下，更好的政績會是「解決台灣問題」。

他提到，部分意見推估，美中在西太平洋軍事力量會在2027年達成一定的平衡，「對於這種說法，我是打一個很大的問號」。美中關係才是影響中共武力犯台關鍵性要件，對於設定某一個時間點指稱中共武力犯台的說法，「我抱持較保留的態度」。

王信賢剖析，美中關係左右中共武統台灣可能性，因為北京必須在很多方面考量美國如何評斷武力犯台，這是非常關鍵所在。北京也曾經多次對華盛頓喊話，台灣牽涉中國核心利益，「台灣問題是中美關係中第一條不可逾越的紅線」。

王信賢提到，除了美中關係是主要因素外，中共武力犯台考量還有牽涉其他條件，例如「反分裂國家法」所提要件、西太平洋美中軍事角力、周邊國家反應、美日安保條約是否適用啟動等。