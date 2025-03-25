快訊

金秀賢確定不來台灣！不敵爭議聲浪延燒 高雄櫻花季剩5天掰了

竹聯幫分裂？劉振南才被欽點接任 「鍾馗」擬今宣布成為新幫主

確定要回大陸？傳陸配亞亞買好機票「今晚將離境」 移民署：無法證實

釋放友好訊號？美思明智曾遭突襲搜查 在陸5遭拘員工已獲釋

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導指出，大陸已釋放美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）所有被拘留的員工。（路透）
路透報導指出，大陸已釋放美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）所有被拘留的員工。（路透）

時值貿易戰升級及外資大舉撤出之際，大陸近期力挽外資回歸。據路透報導，大陸已釋放美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）所有被拘留的員工。據了解，自2023年3月北京當局對美思明智北京辦公室進行突襲搜索來，這些員工已被當局拘留逾2年時間。

美思明智的一名發言人在信件中向路透證實，並指出上述這批在2023年3月被拘留的員工，全部為中國公民，現在已經被釋放。「我們感謝中國政府，讓我們以前的同事現在可以回家與家人團聚」。

大陸官方於2023年3月底，對美思明智北京辦公室進行突襲搜查，期間拘留5名當地員工。據了解，路透當年5月曾引述消息指，美思明智曾就中國新疆地區相關供應鏈中，可能存在強迫勞動的情況進行過調查。北京市統計局當時指該公司違法從事涉外統計調查活動，並作出巨額罰款。

美思明智當時稱，上述遭查辦事處已關閉，並提到事前未收到針對該公司的法律訴訟正式通知，有信心公司及員工無任何犯錯，強調在大陸的工作「始終是透明、符合道德、遵守適用的法律和法規」，將與當局合作，解決可能導致事件的任何誤解。

而這一事件也成為對諮詢和調查公司全面展開大規模整頓的開端。除了美思明智，此後受影響的還包括諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）、凱盛融英（Capvision）以及廣告公司WPP旗下公司群邑等外企在大陸的辦事處。由於接連受到大陸有關當局突擊搜查，加上多名員工被拘捕，「當時的行動曾令外界對中國的營商環境產生寒意。」

路透認為，美思明智員工獲釋消息傳出的時間，正值大陸試圖重振海外投資、助力提振低迷的經濟之際。中國發展高層論壇2025年年會才剛在北京落幕，吸引包括蘋果CEO庫克和高通CEO艾蒙在內，數十位外企高層前往參加。大陸官方藉此一平台向外界釋放訊號，強調大陸對外資仍保持開放。更早之前，今年2月，大陸國家主席習近平主持民營企業座談會，隨後多個省份研究支持民企新政策。

另，紐約時報中文網則提到，一位要求匿名的知情人士透露，數十位全球公司的執行長等企業高層預計將於28日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平會面。這將是習近平在17個月內第三次會見跨國企業高層，其中一次是在2023年底在美國舊金山與美國前總統拜登舉行峰會之後。

此前，共同社14日曾報導指，2023年8月，一名日本神戶學院大學的華裔教授胡士雲暫時返回大陸後失聯，隨後傳出被大陸指控間諜罪遭有關部門拘留。如今，胡士雲已於今年1月24日回到日本，惟其是否重返學校職務還未定。

北京 美國 習近平

延伸閱讀

路透：美思明智集團員工遭中國拘留2年後獲釋

DW客座評論／司馬南、李嘉誠、習近平，三個男人一台戲

央視「習近平經濟思想」專題 首集主題為高質量發展

央視追捧習近平經濟思想 將播出系列講讀節目

相關新聞

陸官媒曝：美無差別攻擊全球手機用戶 竊取iPhone數據

中國網路安全產業聯盟（CCIA）25日發布《美情報機構針對全球行動智慧終端實施的監聽竊密活動》報告，指出美國針對全球移動...

聚焦備戰 共軍新版軍事體育訓練大綱強調「戰鬥體能」

中共中央軍委訓練管理部日前發布新編修的《軍事體育訓練大綱》，解放軍報透過訪問大陸事體育專家林建棣，24日在五版以全版形式...

受紅海危機牽扯 陷增量瓶頸？陸智庫：美軍在南海活動已趨於極限

大陸智庫「南海戰略態勢感知」25日發布「2024年美軍南海軍事活動不完全報告」指出，2024年，除轟炸機和海洋監視及測量...

陸國安部警告：帶涉密成果「投名狀」跳槽有危國安之嫌

大陸官方持續收緊對「國家安全」的掌控，大陸國家安全部25日公布一起案例指，近年來，國安機關工作發現，個別涉密單位人員在離...

蔡崇信示警：全球AI數據中心建設恐陷泡沫風險

人工智慧（AI）近年在全球成為兵家必爭的主要戰場之一，阿里巴巴聯合創辦人及主席蔡崇信25日指出，相關發展迅速，不同機構都...

陸外交部：美慣於「賊喊捉賊」 籲停止惡意網路活動

大陸官媒《環球時報》25日報導稱，中國網路安全產業聯盟今日發布《美情報機構針對全球行動終端實施的監聽竊密活動》報告，公開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。