釋放友好訊號？美思明智曾遭突襲搜查 在陸5遭拘員工已獲釋

時值貿易戰升級及外資大舉撤出之際，大陸近期力挽外資回歸。據路透報導，大陸已釋放美國顧問公司美思明智集團（Mintz Group）所有被拘留的員工。據了解，自2023年3月北京當局對美思明智北京辦公室進行突襲搜索來，這些員工已被當局拘留逾2年時間。

美思明智的一名發言人在信件中向路透證實，並指出上述這批在2023年3月被拘留的員工，全部為中國公民，現在已經被釋放。「我們感謝中國政府，讓我們以前的同事現在可以回家與家人團聚」。

大陸官方於2023年3月底，對美思明智北京辦公室進行突襲搜查，期間拘留5名當地員工。據了解，路透當年5月曾引述消息指，美思明智曾就中國新疆地區相關供應鏈中，可能存在強迫勞動的情況進行過調查。北京市統計局當時指該公司違法從事涉外統計調查活動，並作出巨額罰款。

美思明智當時稱，上述遭查辦事處已關閉，並提到事前未收到針對該公司的法律訴訟正式通知，有信心公司及員工無任何犯錯，強調在大陸的工作「始終是透明、符合道德、遵守適用的法律和法規」，將與當局合作，解決可能導致事件的任何誤解。

而這一事件也成為對諮詢和調查公司全面展開大規模整頓的開端。除了美思明智，此後受影響的還包括諮詢公司貝恩公司（Bain & Company）、凱盛融英（Capvision）以及廣告公司WPP旗下公司群邑等外企在大陸的辦事處。由於接連受到大陸有關當局突擊搜查，加上多名員工被拘捕，「當時的行動曾令外界對中國的營商環境產生寒意。」

路透認為，美思明智員工獲釋消息傳出的時間，正值大陸試圖重振海外投資、助力提振低迷的經濟之際。中國發展高層論壇2025年年會才剛在北京落幕，吸引包括蘋果CEO庫克和高通CEO艾蒙在內，數十位外企高層前往參加。大陸官方藉此一平台向外界釋放訊號，強調大陸對外資仍保持開放。更早之前，今年2月，大陸國家主席習近平主持民營企業座談會，隨後多個省份研究支持民企新政策。

另，紐約時報中文網則提到，一位要求匿名的知情人士透露，數十位全球公司的執行長等企業高層預計將於28日在北京人民大會堂與大陸國家主席習近平會面。這將是習近平在17個月內第三次會見跨國企業高層，其中一次是在2023年底在美國舊金山與美國前總統拜登舉行峰會之後。

此前，共同社14日曾報導指，2023年8月，一名日本神戶學院大學的華裔教授胡士雲暫時返回大陸後失聯，隨後傳出被大陸指控間諜罪遭有關部門拘留。如今，胡士雲已於今年1月24日回到日本，惟其是否重返學校職務還未定。