陸智庫：近5年美軍艦穿越台灣海峽呈下降趨勢

大陸智庫「南海戰略態勢感知」25日發布「2024年美軍南海軍事活動不完全報告」，當中關於「穿越台灣海峽行動」部分，報告提出三大特點：近五年呈下降態勢、美加聯合穿航常態化、偵察機穿越維繫既往頻次。

報告稱，2024年全年，美軍艦累計5次穿越台灣海峽，每次均有輿論炒作配合。相較於2023年的6次、2022年的9次、2021年的12次和2020年的15次，頻次有所減少，且近五年呈下降態勢。

其次，美加聯合穿航常態化。自2021年以來，美國和加拿大每年都會進行聯合穿越台灣海峽行動，均為「1+1」形式的編隊，即一艘美海軍驅逐艦與一艘加海軍巡防艦。

去年10月20日，美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）及加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver），自南向北聯合穿越台灣海峽。

報告指出，此次穿越發生於10月14日解放軍在台海周邊「聯合利劍-2024B」演習，和10月19日七國集團（G7）防長發布聯合聲明之後，且加拿大軍艦全程開啟AIS信號，宣示意味濃厚。

第三，偵察機穿越維繫既往頻次。2024年4月17日、9月17日、11月26日、12月13日，美海軍P-8A反潛巡邏機共4次穿越台灣海峽，相較於2023年的5次、2022年和2021年的3次，變化不大。