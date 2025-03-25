陸國安部警告：帶涉密成果「投名狀」跳槽有危國安之嫌

大陸官方持續收緊對「國家安全」的掌控，大陸國家安全部25日公布一起案例指，近年來，國安機關工作發現，個別涉密單位人員在離職後，明知違反保密規定，依然將在原單位工作期間的涉密成果作為「投名狀」帶到新工作崗位，造成失泄密隱患。國安部警告，涉密人員一定要繃緊心中保密這根弦，嚴格履行安全保密責任和義務，遵守脫密期管理規定，以免貪小失大，鑄成大錯。

大陸國安部公眾號25日發出以「這樣的『投名狀』要不得」為題一文指，一位徐姓男子大學畢業後，一直在大陸某重點科研院所涉密職位上從事軟體開發工作，長期接受保密教育。由於與妻子分居兩地，徐男決定離職，並和妻子一同到某市工作，經面試後被該市某高新技術企業錄用。

該文稱，從原單位離職前，徐男了解到新公司經營產品和自己在老東家接觸的研究成果高度相似，於是便起了「邪念」。適逢與外單位開展項目合作需要交接一批涉密電子文件，他乘機從原單位的軟件配置管理庫下載了一批涉密文件至工作電腦，以交接資料的名義經過審批後將相關涉密文件刻錄成光盤，導入個人電腦中。

在進入新單位後，徐男仍從事軟體開發相關工作，「其一同帶來的『資源』似乎也確實發揮一些作用」。每念至此，徐男都不禁沾沾自喜，自認為神不知鬼不覺。

不久，新單位取得保密資質證書，可以參與部分涉密項目，徐男也被定級為一般涉密人員。由於有了前期的「成功」，徐男在明知保密規章制度的情況下，還是屢次將新單位的涉密文件臨時導入自己電腦，自認為用後刪除就可以不留痕跡。「直到被國家安全機關調查，徐某才幡然醒悟，悔不當初。」

文章指，經查，徐男將原單位25份秘密級文件導入私人電腦；將新單位2份涉密文件導入私人電腦。鑒於接受詢問期間，徐男態度積極，主動配合調查，且暫未發現其非法持有的涉密文件有被進一步泄露、傳播的情況，未造成較大現實危害，國安機關會同有關單位依法對徐某作出行政處罰。

文章最後寫道，部分跳槽人員心存僥倖，帶著原單位成果「投奔」新單位，不但違反保密協議和競業禁止協議，更是觸犯法律。「中華人民共和國反間諜法」第十四條規定，任何個人和組織都不得非法取得、持有屬於國家秘密的文件、資料和其他物品。

文章提醒，「涉密人員一定要繃緊心中保密這根弦，嚴格遵守安全保密法律法規和單位保密制度，履行安全保密責任和義務，遵守脫密期管理規定，不得帶離涉密業務件資料和物品（包含電子文檔），以免貪小失大，鑄成大錯」。