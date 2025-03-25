路透：美思明智集團員工遭中國拘留2年後獲釋

中國經濟疲軟急需穩定外資信心之際，路透社今天報導，中國已釋放拘留了2年的美國顧問公司美思明智集團所有員工。北京市統計局當時指該公司違法從事涉外統計調查活動，並作出巨額罰款。

路透社報導，美思明智集團（Mintz Group）發言人表示，中國已經釋放被拘留了2年的集團員工。

中國相關部門2023年3月突擊搜查美思明智集團北京辦事處，並拘留該公司5名當地員工。

美思明智集團發言人表示，「我們很感謝中國當局，我們的前同事現在可以回家與家人團聚」。

路透社當時曾引述消息報導，美思明智參與企業盡職調查工作，研究與新疆相關的供應鏈可能涉及強迫勞動的情況。

報導表示，中國有關部門突擊搜查美思明智成為對諮詢和盡職調查公司全面打壓的開始，其後貝恩公司（Bain & Co.）上海辦事處及凱盛融英（Capvision）也遭官方突擊搜查。海外商業遊說團體當時表示，官方的打壓破壞了外國投資者對中國的信心。

中國經濟持續疲弱，政府持續表態支持民企及嘗試穩定外企的信心。中國國家主席習近平今年2月主持民營企業座談會，之後多個省市研究支持民企的新政策。中國官方近日主辦中國發展高層論壇2025年年會，有80多家外企高層出席，總理李強再對外企喊話。