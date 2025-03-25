蔡崇信示警：全球AI數據中心建設恐陷泡沫風險

人工智慧（AI）近年在全球成為兵家必爭的主要戰場之一，阿里巴巴聯合創辦人及主席蔡崇信25日指出，相關發展迅速，不同機構都願意加大投資，但部分資金用途會重複，同時，部分公司以SPAC方式集資用作開設數據庫，卻未有簽定大型公司的使用權。他並警告，目前全球數據中心建設建設速度超出AI的初始需求，相關發展或出現泡沫風險。

綜合香港經濟日報、信報等港媒報導，蔡崇信25日出席在香港舉辦的滙豐全球投資峰會時表示，愈來愈多公司投資和發展AI，大致可分為三類型公司，首先是投資模型研究開發如OpenAI和DeepSeek等，另種是基建相關如投資數據庫的公司，而阿里則為第三類，上述兩項業務都會發展，一方面可以研發技術並對外輸出服務，同時可支持自家研發。

蔡崇信續指，從大型科技企業、投資基金以至其他公司，在美國、亞洲興建伺服器基地的熱潮愈來愈顯得毫無節制。「我開始看到某種泡沫的初期跡象。」部分項目甚至在未取得「使用協議」的情況下便籌集資金，而當出現投機性建造數據中心時，此類投機行為讓「我開始感到擔憂」。許多人和資金湧入，動輒籌集數十億或數百萬美元的資本。

不過，蔡崇信又指，泡沫並不能抹殺阿里對AI的興奮，包括未來的擴散及如何能夠應用於每個行業的每一步。在早前給員工的公開信上提及要「All in AI」（全力投入AI），亦曾問首席財務長能否用AI撰寫下一份收益報告，試驗結果是不能100%，但能65%做到，當中要大量實驗數據、用到三種不同的模型。

美國總統川普今年重新上任後，OpenAI、軟銀和甲骨文宣布成立投資規模最高5,000億美元的AI基建公司「星門（Stargate）」。另外，亞馬遜公司、Alphabet和Meta分別承諾將在AI基礎設施上投入1,000億美元、750億美元和650億美元，金額較阿里巴巴約520億美元目標更為突出。