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應對美國遏制 北京學者指中國提升戰略競爭韌性

中央社／ 香港25日電

北京官方智庫學者肖斌指出，面對美國總統川普的「隨性而為」及遏制，中國當前的應對之策是對外以「不變應萬變」，對內則提高國家應對戰略競爭的韌性。

明報今天刊登了對肖（蕭）斌的專訪。這位北京國際關係學者說，北京提高的戰略競爭韌性包括發展經濟和科技創新，令中國自強、自立，以應對外部環境的變化。

對於有分析指川普政府奉行孤立主義，中國有機會接替美國原來的角色而成為國際秩序新的主導者，肖斌形容這種判斷是錯誤的，中國只是做好自己的事情，並指美國也不會放棄全球領導。

他並說，中國對國際事務採取的領導模式符合包容發展理念，能合作就帶領大家一起發展，有疑慮就各持不同意見；西方的合作模式相對要求較高。

但他認為，中美都沒有這麼大的實力帶領全球，中國強調做自己力所能及的工作。

他又說，川普正企圖讓未來的全球地緣政治格局分化為發達經濟體和欠發達經濟體兩大陣營對陣的情況。

談到中美俄三國之間的關係，肖斌說，在冷戰時期，這三國關係叫做「中美蘇大三角」，國與國之間有一定的相互聯繫，但每個國家對另外一個國家的訴求、戰略目標和預期戰略是不一樣的；中美俄戰略競爭的基本邏輯都基於制衡威脅，不同國家、時期只是競爭策略有所不同。

他說，當前從美國角度出發，美國把中國當作全球競爭的最大對手，對俄羅斯則透過烏克蘭問題逼對方作出更多讓步；川普實現戰略競爭目標關鍵在解決俄烏問題，保持北約內部團結、分化中俄關係，切斷中國的亞洲供應鏈，提高關稅戰效果。

但他認為，俄烏和談陷入僵局，因為川普政府沒提出符合俄羅斯總統（Vladimir Putin）要求的條件。

他表示，中國需要積極尋求在俄烏問題中的新角色，推動和平進程，並保持中俄關係的獨特戰略價值、積極回應歐洲國家的「安全自立」戰略、適時參與烏克蘭的國際維和行動。

此外，中國需要拓展多邊合作與戰略空間，在關鍵議題上精準反遏制，全面推進中國特色大國外交。

川普 美國 關係

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