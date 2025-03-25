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2025博鰲論壇揭幕 張軍：向國際傳遞保持信心訊號

聯合報／ 記者黃雅慧／海南即時報導
博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，希望通過這次2025年會項目國際社會傳遞保持信心，團結合作，戰勝困難，開創未來的強烈信號。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇秘書長張軍表示，希望通過這次2025年會項目國際社會傳遞保持信心，團結合作，戰勝困難，開創未來的強烈信號。記者黃雅慧／攝影

博鰲亞洲論壇2025年會25日啟幕，論壇秘書長張軍表示，希望通過這次年會項目國際社會傳遞保持信心，團結合作，戰勝困難，開創未來的強烈信號。他強調，「重建信任」是在當前世界利益分裂形勢下實現經濟目標的基本前提。

張軍說，論壇有些話題從字面上看，不是經濟類話題，比如說重建信任，但是「它是實現我們經濟領域各項目標的基本前提。如果沒有信任，我們在當前的世界面臨著利益分裂形勢之下，如果沒有信任將一事無成。」因此把誠信、信任作為這次年會的一個重要的議題。

博鰲亞洲論壇今年年會主題是「在世界變局中共創亞洲未來」。當前世界正深刻改變單邊主義、保護主義、強權政治等新發展，給世界穩定和經濟復甦巨大衝擊性。世界面臨的挑戰不確定性、不穩定性都有新的發展，國際社會的擔憂和焦慮情緒進一步上升。在此背景下，博鰲亞洲論壇具有更加重要的價值和長遠利益。論壇在新形勢下將一如既往的推動亞洲的區域合作，倡導經濟全球化的多邊主義

年會主題緊扣當今時代的重大課題和各類挑戰，有利於更好把握前進方向，謀求共同發展。亞洲在很多方面都走在世界發展前列，展現出光明的前景。張軍強調，「世界有理由對亞洲未來充滿希望。亞洲也有理由對世界的未來充滿信心。」

張軍表示，包括寮國、蒙古、哈薩克、俄羅斯等國領導人將出席論壇年會發表演講並參與各種形式的對話和討論，還有300多位嘉賓，包括近120位各國部長級以上的高官，約30位國際組織和地區組織的負責人，以及眾多的商界領袖都將參與個場合發表演講。另據初步統計，共有來自60多個國家和地區約2,000名代表，以及來自30多個國家和地區的將近150家媒體機構的1,100多名記者匯聚一堂。

今年年會活動形式也與以往有特殊之處，張軍稱，委員會在4天的時間之內安排了50多場活動，包括主旨演講、分論壇、圓桌會等等。此外，為促進落實對話達到合作機會，安排多場企業家之間的對話會，包括中日、中韓、中澳之間企業間對話，也嘗試安排發布時刻等新活動形式。

張軍在記者會上也不忘助推海南發展，他會上透露24日的理事會會議是瓊海的熱帶水果之窗進行的。海南熱帶水果之窗匯聚來自世界各地的700多種水果，體現海南依託自身優勢推動經濟發展的一個新經濟模式，博鰲論壇在當地召開富有實質意義的會議，也體會到海南在推動自身發展方面的一些新的成就。

會上還發布論壇兩本旗艦報告分別是「亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告」、「應對氣候變化：亞洲推進綠色發展」等可持續發展報告。

博鰲亞洲論壇2025年會25日啓幕，上午舉辦記者會並發布兩本年會旗艦報告。記者黃雅慧／攝影
博鰲亞洲論壇2025年會25日啓幕，上午舉辦記者會並發布兩本年會旗艦報告。記者黃雅慧／攝影

博鰲論壇 水果 經濟發展

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