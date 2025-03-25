【重磅快評】司法能力挽台灣朝「民主的獨裁」沉淪？

陸配劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，綠營側翼大力宣稱她「鼓吹武力統一台灣」，移民署也認定她的言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可並限期離境。劉女聲請停止執行日前遭台北高等行政法院裁定駁回，最高行政法院昨天雖收了她的抗告案，但尚未裁定。

如今亞亞案既已進入最後一關司法程序，就不妨回歸全案的起點：亞亞究竟有沒有「鼓吹武力統一台灣」甚或「鼓動戰爭」？亞亞確實曾提及「武統」兩字，但依其前後語，她是在強調台灣如今作為，已符合中國大陸的《反分裂國家法》的武統條件，隨後她就說了這段被綠營認定是鼓吹武統或戰爭的話：「中國的主權和領土從未分割，也絕對不允許分割，如果不能以和平的方式，那就以非和平的方式。」

亞亞這段話必然會讓大多數身在台灣的人覺得「不舒服」，但能否因此就把「鼓動武統或戰爭」強灌到她嘴裡？顯然大有問題。中共立反分裂國家法，列舉武統條件難道不是事實？綠媒就不報導？非和平統一，就只有武統與戰爭兩條路？

說穿了，亞亞錯就錯在，她的直白語氣「像極」武統代言人，未如綠營側翼慣於玩弄文字遊或以打擦邊球、扭曲事實方式對人民洗腦。但難道台灣的司法官也要自我降格為綠營側翼，寧願選擇強行幫亞亞擴大解釋其「主觀」意願並強加於亞亞身上，而不願去深究來龍去脈或客觀事實？

其次，亞亞的言論究竟有無對台灣構成「立即的危險」？司法當然可以認為，亞亞昨晚「致台灣人的公開信」，以她身為三名台灣小孩的媽媽，強調是在示警武統的可怕後果、主張和平統一，自然是想為自己洗白；但司法卻不能不去思考，一個主要以對岸抖音平台為主經營的網紅媽媽，就算嘴巴真的喊喊支持武統，就能撼動得了民主台灣的「國安」？果若如此，賴總統主政下的台灣也未免太孱弱了。

最後值得最高行思考的是，在台海並未存在任何實質軍事衝突的當下，生活在台灣的人民的言論或主張，是否可以僅因讓部分人士「不爽」，政府就可以強迫逼其吞服「國安感冒糖漿」，不僅要禁其言，還要對其居留權進行嚴厲的驅離處罰？如此處分，真符合憲法所保障的言論自由以及比例原則？

事實上，只因讓部分人士覺得「不舒服」就驅趕陸配，在台灣已然是現在進行式。但看綠委主張的理由之一，竟赤裸裸直言「敵國配偶取得台灣居留，其言論自由與一般台灣國民本就存在起跑點的差異」。什麼時候賴總統竟然已宣布台灣獨立、廢止兩岸人民關係條例，甚至對中國大陸「宣戰」、進而讓對岸成了「敵國」？如此以「竹篙套菜刀」的言論，製造台灣族群對立又主動樹敵，更是對國安最大的危險因子。

最高行未來對此案的裁定看似單純，實則影響深遠。畢竟在當前憲法法庭已形式停擺的此時此刻，如今最高行法官可謂正扮演另類的大法官，至其裁決，也將決定台灣社會會否輕易即被歪曲言論的網紅側翼綁架？人民的言論自由是否也將在此扭曲的氛圍下大幅限縮、甚至走向一言堂的「民主獨裁」？當然，也大可藉此表忠：司法甘願臣服賴政權之下，更沒膽當「類兩國論」的最後一道煞車閥。