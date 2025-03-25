民團預告陪「亞亞」開記者會 湧千則留言他自稱遭恐嚇

陸配網紅劉振亞遭認鼓吹武統言論被限期離境，期限今夜將至，她聲明「不會離開」，民間團體「台灣國際家庭互助協會」昨則在臉書貼文預告，今早將陪同劉女在內政部外開記者會，請求即刻撤銷處分，相關貼文吸引千則留言抗議。

該協會貼文指出，移民署3月12日以大陸配偶劉振亞在大陸抖音平台提及武統，有危害國家安全或社會安定之虞，遭內政部撤銷依親許可，強制於3月25日深夜12時前自行出境。

劉振亞及其家人將與台灣國際家庭互助協會共同召開記者會，請內政部長劉世芳正視移民署濫權的問題，即刻撤銷行政處分。避免骨肉分離，對3名子女造成難以回復的重大傷害。

劉振亞對自己針對兩岸情勢的分析，遭移民署曲解為鼓吹武統，感到冤枉。同時，也對移民署在社會輿論的壓力下，採取過當的處理，將拆散兩岸家庭，對3名未成年子女造成難以回復的傷害，感到悲傷。

台灣國際家庭互助協會認為，在「亞亞」案上，移民署單憑影片便推論有危害國家安全的結論，立即撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，並在缺乏明確的判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分，已經明確是濫權的違法行為。遂要求內政部即刻撤銷違法的行政處分，讓劉振亞與台灣家人繼續在台灣共同生活。

截至今早8時許，該則貼文湧入3400多則留言，其中包含桃園市前議員王浩宇等網友留言抗議，王昨晚留言指出「明天起，晚一天出境就是罰10000，到時候你們要幫忙付嗎？」「我們會非常強硬」、「台灣歡迎所有移民家庭，但是不是破壞台灣民主自由的統戰配偶」、「如果擔心家庭被拆散，請把小當歸一起帶回去，當初自己想要的。」

此外，王今凌晨在個人臉書發文「也被恐嚇了」，稱收到私訊後被封鎖，「說只要我敢再檢舉一個中配，3天之內要讓『好感未來』倒閉，還知道我在國外的哪座城市，真的是細思極恐。」