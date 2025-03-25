今限期離境 陸配亞亞：我沒有覺得我做錯了 我是無辜的

陸配網紅劉振亞被移民署命限期離境，台灣國際家庭互助協會今天將陪同劉振亞及家人在內政部前舉行記者會，協會今天凌晨也在臉書放上劉女接受訪問的影片，劉振亞說，「我不會自動走，因為我沒有覺得我做錯了，我覺得我是無辜的，我的孩子也是無辜的」。

劉振亞昨天至中廣新聞網接受台北市勞工局前局長、秋鬥發起人鄭村棋訪問，她說，「3月11號的時候，在台灣就遭受了一場前所未有的輿論風波，媒體、網、還有那些名嘴，他們都在集體的造謠我，指責我是假結婚，洗人口，說我在鼓吹無統」。

劉振亞表示，「我的居留權被廢止的情況我自己都是從媒體上得知；他們現在是說我主張武統，有關武統的這些言論，僅僅是在分析武統可能給台灣帶來的危險性，其實我是想提醒大家避免走到那一步，警示武統帶來的可怕後果，而不是在宣揚它」。

劉振亞指出，「大家應該要搞清楚的一件事情是，談武統和主張武統，這本身就是兩個不同的概念。我的立場一直都是很堅定的，主張和平統一，我的家在這裡，我的孩子在這裡，我怎麼可能會希望說發生戰爭」。

劉女堅定地說，「我不會自動走，因為我沒有覺得我做錯了，我覺得我是無辜的，我的孩子也是無辜的，那作為母親，在我的家庭遭受這麼大的災難的時候，我有責任要陪我的孩子一起面對這個難關」。

她認為，「他們製造的這種冤案、對我人格的毀滅，甚至是說試圖將我遣返，我覺得這都會造成一種不可回復的傷害，如果我離開了，就等於我是默認這個不實的指控，孩子也會認為我的媽媽就是錯誤的，我不能讓我的孩子說在面臨這種肉分離的同時，還要承受這種不公平的傷害」。

鄭村棋說，亞亞在兩岸跑，她小孩子在這邊長大，將來要當兵，她為什麼要贊成武統，她主張和平統一這是真的不是假的，但是因為形勢已經到這種地步，武統的危機是越來越大，只有她在講嗎？「我們這些名嘴已經講到嘴都爛了」，因為她陸配講有武統的風險，結果變成是她主張武統。

鄭村棋說表示，高等行政法院對於亞亞透過葉慶元律師申請希望不要執行，他們用兩公約駁回；專家講說剛剛好相反，兩公約是在規範政府，法治國家應該立法明文規定，到底什麼樣的範圍、什麼樣的情形、什麼樣的具體的東西，叫做鼓吹，可以用國家機器把她遞解出去。

鄭村棋指出，「我們沒有立法。鼓吹戰爭言論要有具體的標準跟具體的行為，標準沒有，更何況她根本沒有著手在做，要立法才可以禁止，因為這是侵犯到人權」。

台灣國際家庭互助協會昨晚在臉書聲明說，移民署在社會輿論壓力下，採取過當處理，將拆散兩岸家庭，對三名未成年子女造成難以回復傷害，讓劉振亞感到悲傷；移民署違反國際公約，迫害陸配，高等行政法院為虎作倀，侵犯人權。

協會認為，移民署單憑影片便推論有危害國家安全結論，撤銷依親居留許可，明顯是為了奉命行事而擴大行政解釋空間，在缺乏明確判斷標準下，做出戕害新住民家庭的錯誤處分，是濫權違法行為。

不過，互助協會在臉書的聲明遭到包括桃園市前議員王浩宇等大量網友留言抗議，王浩宇指出，「我們會非常強硬。台灣歡迎所有移民家庭，但是不是破壞台灣民主自由的統戰配偶。如果擔心家庭被拆散，請把小當歸一起帶回去，當初自己想要的」、網友紛紛表示「明天見，但是去嗆你們的」。