中日釣魚台海域爭端升高 陸海警驅離4艘日本漁船

在大陸外長王毅訪問日本之際，中日釣魚台海域爭端卻再度升高。日本共同社報導，截至24日，中國公務船已連續四天駛入尖閣諸島（釣魚台，大陸稱釣魚島）周邊領海，逗留時長刷新日本政府2012年9月將尖閣諸島國有化後的最長紀錄。中國海警局隨後於24日深夜發布新聞稿稱，「中國海警依法驅離日非法進入我釣魚島領海船隻」。

中國海警局新聞發言人劉德軍表示，3月21日至24日，日本「理惠丸」「第八琴海丸」「第八泰生丸」「善幸丸2」號漁船非法進入中國釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

劉德軍稱，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警將持續在釣魚島領海內開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。」

王毅3月21日至23日訪問日本，除出席中日韓三邊會談，王毅還先後與日本首相石破茂、內閣官房長官林芳正、自民黨前幹事長二階俊博、日本外相岩屋毅、日本國家安全保障局長岡野正敬等日本官員會面。

共同社報導，岩屋毅24日在日本參院外交防衛委員會會議上表示，22日與王毅會談時曾就中國公務船接連駛入尖閣諸島的現狀表達了強烈關切。岩屋毅稱，「明確指出了顯然在升級。」日本外務省亞洲大洋洲局參事官門脇仁一稱，岩屋在與王毅的會談上提出了抗議。

門脇表示，21日起四艘中國海警局船隻陸續駛入尖閣週邊領海，「其中兩艘仍然逗留在領海內」。

共同社指出，立憲民主黨議員福山哲郎指出，中國公務船在日中外長會談之際駛入領海，岩屋回應稱「實在遺憾，將冷靜且堅決地應對」。