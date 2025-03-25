DW客座評論／司馬南、李嘉誠、習近平，三個男人一台戲

最近圍繞司馬南和李嘉誠分別發生的兩條新聞，雖然彼此之間並無直接關聯，但卻從某種程度體現習近平對於中國民企的態度和認知。

將司馬南、李嘉誠、習近平這三個男人串起來，可能會讓很多人有突兀之感，因為似乎無論從哪個角度看，他們之間的差異實在太大。司馬南是個有著幾千萬粉絲的網絡大V；李嘉誠是香港的實業大亨，習近平就不用說了，全宇宙都知道其名。用如今的流行語，一個是自媒體頂流，一個是商界頭部領袖，一個是國家大boss，除了都有名氣這點相似外，其他沒可比性了。

但之所以把三人放在一塊討論，是因為前兩者最近都出事了，且和習有關。司馬南突然間曝出有偷稅漏稅行為，被官方處以900萬的罰金；李嘉誠的長江和記因為把旗下所有港口打包賣給美國的貝萊德集團，正遭受官方輿論譴責。兩人所「犯」之事雖然風馬牛不相及，可對他們的打壓，都來自官方，而習正是官方的總代表，因此也可以認為是來自習，甚至從他們在各自領域的代表性和象徵性來說，可以合理推測，發出這種打壓指令的，也是習本人。習打壓他們的動因及影響，又都和民營企業有關。

司馬南等人圍攻聯想的往事

司馬南被官方處以900萬罰款，網民一片叫好，許多人尤其是中國的自由派，大有出了一口惡氣的快感。民眾對司馬南被罰的拍手稱快，並不僅僅是他偷稅──說實話，之前官方對一些影星和帶貨直播主播的偷稅行為的罰款，要比司馬南重得多；而是覺得，這廝不是好人，良心大大的壞。對左派愛國群眾來說，不能容忍司馬南的是，他的「反美是工作，赴美是生活」的態度，做著愛國生意，卻和美帝眉來眼去，將家人安排在美國，高調炫耀接受駐華使館邀請，參加其派對，和駐華大使合影。司馬南硬生生把自己活成一個不合格的、虛偽的、骨子裡自私自利的愛國賊形象。

對右派「恨國黨」來說，司馬南此人可恨的地方就更多了，他們對司馬南是否反美並不在意，痛恨的是他對自由民主、對普世價值的長期詆毀，尤其是他對民企的攻擊和敲竹槓的行為。2021年下半年，司馬南伙同其他三人對聯想進行圍攻，指控聯想初創時期的改制是瓜分國有資產，攻擊聯想領導層的高薪，汙名化聯想的技術發展路徑，上綱上線，把聯想批得一錢不值，迎合了大眾中很多人對聯想是一家「美帝良心企業」的刻板印象──這也是左派網絡大V宣傳的結果，對聯想的聲譽造成了極大影響。但是，從後來披露的情況看，司馬南的目的並不在於讓聯想社會性死亡，而是通過這種圍剿，讓聯想「出血」──這才是他真實的意圖。

司馬南對聯想的攻擊也為中國民營經濟帶來了一個負面效應，讓民企感受蕭蕭寒風。本來2018年的「民企離場論」對民營經濟構成了沉重打擊，雖然官方在當年緊急召開民企座談會救場，但還是未能打消民企的猜疑，這下倒好，司馬南長達半年多對聯想的圍剿，進一步讓民企寒意加劇，以致市場認為，這不是司馬南幾人的行為，而是得到了官方授意或者至少探聽到了官方某種聲音，才會這樣起勁攻擊一家知名民企，否則官方怎麼會容忍他們如此長時間的放肆攻擊？聯想也不是吃素的，在上層也有很強關係，但看起來被司馬南打得毫無還手之力。因此，市場從這個案例中得出一個教訓，即官方對民企尤其是被盯上民企的整治，恐怕還沒完。這當然就嚇跑了很多民營企業家，讓中國經濟進一步承壓。

官方順勢敲打極左？

那習近平這回是要拿司馬南祭旗，表明他發展民營經濟的決心，就如同他把馬雲請回參加民企座談會一樣？也許有這個意圖。但官方顯然也不想把司馬南處理得太重，以免得罪他所代表的極左力量。從這個角度看，不排除是司馬南的仇敵把他偷稅的行為向官方舉報，逼得官方去查處他，由於官方當務之急是發展經濟，扶持民企，於是也順勢敲打一下司馬南，畢竟官方對極端民族主義也是忌憚的。可以說，官方以偷稅為由處罰司馬南，穩賺不賠，客觀上順從市場保護民企的呼聲，只是司馬南做了一回犧牲品。

李嘉誠會不會成為習的另一犧牲品？李氏父子可能未曾料到，他們的長江和記向貝萊德集團出售旗下港口竟會惹來這麼大的麻煩。代表官方立場的港媒這些天一再發文批評李嘉誠的賣港口之舉，港澳辦官網轉載批李文章，特首回應此事，都是在間接表達對李的不滿，對這次交易施加壓力。這個事情已經在中國輿論場炸鍋，李氏父子的行為被相當多的中國網民罵為出賣國家和民族利益，一時間大有被人人喊打的架勢，也讓長江和記在資本市場損失慘重。

目前不知道李嘉誠到底是因出售港口的行為本身，還是因事前沒有告知、徵得北京同意，才招致官方不滿；也不知道官方僅僅是要表達一種不滿的姿態，讓香港企業記住在中美衝突的大背景下，海外布局要有國家利益觀念，站在中國立場，還是接下來有進一步的處罰。但總之，對長江和記、對香港企業的壓力已經形成，而這會對香港企業接下來對北京的態度，產生什麼樣的影響，是進一步的親近還是疏離，可以繼續觀察。

李嘉誠的政治選擇

然而，官方的輿論討伐顯然也引發了香港和內地很多人的反感，這種反感除了對官方抬出的國家民族大義不以為然，也聚焦於對官方這一輪刻意營造的保護和扶持民企的做法，會產生負作用。一些人就認為，李嘉誠的舉動乃在商言商，規避地緣政治風險，無可厚非，國家不能因為自己沒能力應對美國打壓，而把一家民企往前推，迫使企業去扛國家的責任，這和官方口口聲聲宣稱的保護民企是牴觸的，破壞了習近平在兩會前後構築的將民企視為自家人的氛圍。

坦率地說，像長和這樣的香港大企業，特別是李嘉誠本人的高度象徵性，在目前的地緣政治環境下，企業的決策要想避免完全捲入大國地緣政治衝突，特別是不被外界解讀成沒有地緣政治考慮，很難。事實上，李氏父子的出售港口行為也是在川普對巴拿馬運河發出威脅之後，而且出售對象也是和川普政府關係良好的美資公司，這本身就是地緣政治利益考量的避險動作。作為一個精明的商人，李嘉誠當然知道這一點，所以他這麼做，理應對北京的不滿是有所預期。

所以，不宜從「在商言商」的角度為李嘉誠辯護，或者說，李的「在商言商」本身就是一種政治選擇，是要和北京刻意保持距離。

那麼，是否可以由官媒對李出售行為的批評，以及官方的間接不滿，推論習這回對民企的重視，要保護民企利益的說辭是假的，違背了他自己的承諾？恐怕不能這麼直接劃等號。雖然政府的政策具體體現在對一個個個案的態度，但是此案有它的特殊性。長和雖是香港民企，可又不是普通的民企，它在香港有獨特的地位，港口更是關係國家利益的重要基礎設施，而這樁出售行為確實也涉及地緣政治紛爭，官方尤其擔心如果交易完成，接下來會不會有更多的中國企業在川普的脅迫下將海外資產剝離給美企。故政府進行適當干預，多數國家包括西方國家都會去做的，這跟政府怎麼對待民企是兩回事。很多人也是從這個角度為官方辯護的。

習近平領悟打壓民企的後果

從官方去年下半年以來針對民企推出的一系列動作看，很難說它扶持民營經濟的發展是權宜之計，口是心非。雖然前不久的兩會沒有出台民營經濟促進法，讓一些人士頗感失望，但與其說官方誠意不夠，不想立法保護民企，不如說這部法律在一些具體的細節上還存有爭議。事實上，對民企的重視，並非取決官方的主管願望，而由客觀現實決定。現在的現實就是，民營經濟在中國已經取得重要地位，離開民營經濟，寸步難行。過去幾年中國經濟的蕭條，已經懲罰了習，讓他明白限制打壓民企的後果。除非他不想盡快讓中國經濟恢復正常增長，早點實現所謂的中國式現代化，否則，必須重視民企。《求是》日前將他過去10多年有關民營經濟的言論輯成文章，以重要文章的形式發表，這個動作，加上對司馬南的處罰，都是要打消外界特別是民營企業家對扶持和發展民營經濟的疑慮。

雖然官方對待民企不是玩假的，但官媒對李嘉誠的聲討也確實產生了某些後遺症，所以這提醒官方，在市場對官方的信心還很脆弱的狀態下，不能隨意拿國家利益的大帽子去扣在某些知名民企頭上。還好，對司馬南偷稅的處罰對沖了這種不利影響，這當然不是官方有意這樣安排的，純粹是偶然，但由此也反映出在民企的問題上，通過司馬南、李嘉誠這兩個案例，現實正迫使習近平重視民企的訴求，在此意義上，這三個男人無意中正在搭一台戲。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜志共同主編。

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