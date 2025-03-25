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博鰲論壇今起連4天 丁薛祥將出席開幕式
博鰲亞洲論壇二○二五年年會廿五日至廿八日舉行，大陸國務院副總理丁薛祥廿七日將出席論壇開幕式並發表主旨演講。
今年博鰲亞洲論壇年會主題為「在世界變局中，共創亞洲未來」，主辦方昨晚公布部分與會者名單，其中包括小米董事長雷軍、華為高級副總裁蔣亞非、騰訊副總裁韓開創等大陸企業高階主管。同時，大陸民政部部長、人行、財政部等副部長也將出席，港澳行政長官李家超與岑浩輝也將與會。
根據公布，台灣企業則有聯發科總經理暨營運長陳冠州、威勝集團董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅、兩岸共同市場基金會董事長詹火生等高階主管與會；外企則有日立董事長東原敏昭、高盛（Goldman Sachs）亞太區總裁施南德（Kevin Sneader）等人出席。
至於外國官員，據主辦方公布，出席者包括前吉爾吉斯總理、巴基斯坦財政部長、寮國外交部長、密克羅尼西亞財政部長、柬埔寨央行行長、孟加拉外交顧問、南韓外交部外交協調官、俄羅斯經濟發展副部長等。
主辦方表示，今年論壇將設置「國別專場活動」，為中國大陸及與會國提供宣介國情、尋求合作的平台；同時也設置單元，供與會企業和機構能藉論壇機會發布科研成果、重要倡議、公益項目等。
據公布最新日程，中國經濟、人工智慧（AI）、數位鴻溝、自貿區、永續經營等，依舊是今年熱門議題。
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