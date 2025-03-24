央視「習近平經濟思想」專題 首集主題為高質量發展

大陸央視與發改委共同製作14集的專題節目「習近平經濟思想系列講讀」，首集節目於24日晚間7點45分在央視財經頻道播出，時長45分鐘，主題為「高質量發展是新時代的硬道理」。

在美中新一輪關稅戰爆發、大陸國內經濟持續疲軟之際，這一標榜首部系統闡釋「習近平經濟思想」的電視專題片，引發關注。24日播出的首集節目圍繞「高質量發展」，由十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩主講，並搭配湖南、新疆等多地的基層實際案例，以闡釋該思想的意涵與要求。

首集內容提到，當前世界進入了新的動盪變革期，一些西方國家將大陸視為主要戰略競爭對手，試圖全方位遏制大陸的發展。同時新一輪科技革命和產業變革正在重塑全球發展格局，不確定、不穩定、難預料因素增多，為世界各國帶來了前所未有的機遇和挑戰。在這樣的大背景下，節目指出，針對「如何更好發展」的「時代之問」，習近平提出了「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。

苗圩在節目最後表示，「未來幾年，是我們全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵階段，我們必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理，完整準確全面貫徹新發展理念，以中國式現代化全面推進中華民族的偉大復興，為世界貢獻中國智慧和中國方案。」

根據央視報導，此一節目聚焦習近平關於貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展、發展新質生產力等重要論述，「深入解讀蘊含其中的堅定理想信念、鮮明政治導向、深遠戰略思維、強烈歷史擔當、真摯人民情懷和科學思想方法」，以展現「習近平經濟思想」的時代特徵、理論價值和實踐偉力。

報導指出，這一節目創新攝影棚節目模式，特邀大陸經濟領域領導幹部、專家學者作為講讀嘉賓，設置「時代之問」「思路講習」「思想偉力」「學思踐悟」四個版塊，結合一百多個基層實踐案例與四十多位案例觀察員的解讀，闡釋「習近平經濟思想」的核心要義、豐富內涵和實踐要求。