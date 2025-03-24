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遭控「擅改石破茂發言」 陸外交部回應：兩國交往尊重彼此立場很正常

中央社／ 台北24日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／大陸外交部官網
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／大陸外交部官網

針對日本首相石破茂日前與中國外長王毅的會談內容，事後遭中方擅加石破茂並未提及的「尊重中方闡述的立場」一語，中國外交部發言人郭嘉昆今天宣稱，國與國交往「尊重彼此的立場」不是很正常嗎？這場會晤「正是體現了相互尊重的精神」。

中國外交部下午舉行例行記者會，中方擅改石破茂發言一事成為外媒提問焦點。郭嘉昆在回答法新社及彭博記者先後提問相關問題時，作上述表示。

郭嘉昆宣稱，國與國交往當中「尊重彼此的立場，不是很正常的事情嗎」？據他了解，中日之間這場「重要而有益」的會晤和互動，「正是體現了相互尊重的精神」。

彭博記者並追問，中方加上的「尊重中方闡述的立場」是什麼？是否指的是中方在「台灣問題」上的立場？但郭嘉昆並未回答，僅指中方已發布相關的消息稿。

石破茂21日在東京接見王毅並舉行會談。但日本政府事後發現，中國外交部官網公布的會談內容中，一段「日方充分認識日中四個政治文件的重要意義，『尊重中方闡述的立場』，願同中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民」的表述裡，石破茂並沒有說出「尊重中方闡述的立場」的話語。

根據日媒報導，日本外務省22日對此表示，石破茂「並沒有作出那樣的發言」，並對中國外交部的作法表達遺憾，已向中方提出抗議，要求中方刪除不符事實的表述。

然而，中國外交部官網直到今天仍未刪除「尊重中方闡述的立場」一語。日本內閣官房長官林芳正今天對此表示，中方發布了「與事實不符的聲明」，對此日方深感遺憾。而所謂「尊重中方闡述的立場」並不屬實，在中方發表該聲明後，日方已立即要求中方刪除。

中國外交部將本國與他國政要談話內容，擅自改成近似自己的主張，此事並非首例。以中日之間為例，2024年7月26日王毅與時任日本外相上川陽子在寮國會談後，中國外交部官網公布的談話內容提到，上川在會談中指「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」。

但日本外務省當時對此表示，「這些內容與上川的發言及日本政府的見解不同」，並強調中方公布的資訊「欠缺正確性」。

外交部 日本 王毅 石破茂

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