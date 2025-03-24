將出席2025博鰲論壇開幕式 陸副總理丁薛祥27日擬發表主題演講

中共中央政治局常委、中國大陸副總理丁薛祥將出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式，並發表主題演講。

大陸外交部發言人郭嘉昆3月24日主持例行記者會時宣布，丁薛祥將在星期四（3月27日）應邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式，並發表主題演講。

根據新華社報導，博鰲亞洲論壇2025年年會將在星期二（3月25日）開幕，主題為「在世界變局中共創亞洲未來」。

博鰲亞洲論壇秘書長張軍1月在記者會上說，今年的年會主題旨在堅持多邊主義，推動開放發展，共同應對全球挑戰，落實聯合國未來峰會成果。

張軍說，論壇年會將圍繞四大方向設置議題：一是把握大勢，在世界大變局中重建信任，促進合作；二是促進成長，推動全球化再平衡，實現包容性發展；三是塑造未來，加速落實永續發展目標，更好應對全球挑戰；四是發掘動力，加強人工智慧應用與治理，推動創新發展。

按照往例，台灣都會有企業家出席此會。去年參加博鰲亞洲論壇2024年年會的台灣工商界人士包括兩岸共同市場基金會董事長詹火生、宏達通訊董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦、台新國際商業銀行首席代表陳彥奇等人。