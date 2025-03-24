聽新聞
0:00 / 0:00
將出席2025博鰲論壇開幕式 陸副總理丁薛祥27日擬發表主題演講
中共中央政治局常委、中國大陸副總理丁薛祥將出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式，並發表主題演講。
大陸外交部發言人郭嘉昆3月24日主持例行記者會時宣布，丁薛祥將在星期四（3月27日）應邀出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式，並發表主題演講。
根據新華社報導，博鰲亞洲論壇2025年年會將在星期二（3月25日）開幕，主題為「在世界變局中共創亞洲未來」。
博鰲亞洲論壇秘書長張軍1月在記者會上說，今年的年會主題旨在堅持多邊主義，推動開放發展，共同應對全球挑戰，落實聯合國未來峰會成果。
張軍說，論壇年會將圍繞四大方向設置議題：一是把握大勢，在世界大變局中重建信任，促進合作；二是促進成長，推動全球化再平衡，實現包容性發展；三是塑造未來，加速落實永續發展目標，更好應對全球挑戰；四是發掘動力，加強人工智慧應用與治理，推動創新發展。
按照往例，台灣都會有企業家出席此會。去年參加博鰲亞洲論壇2024年年會的台灣工商界人士包括兩岸共同市場基金會董事長詹火生、宏達通訊董事長王雪紅、威盛集團董事長陳文琦、台新國際商業銀行首席代表陳彥奇等人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言