陸方暗示日本水產進口獲進展 日中友好議員聯盟4月訪華
日本友好議員聯盟計劃4月下旬訪問中國大陸。根據日本共同社報導，日中友好議員聯盟會長、自民黨總幹事森山裕3月23日在東京與大陸外交部長王毅會談時說，該聯盟計劃於4月下旬訪問中國。
森山裕也要求中方撤銷在東京電力福島第一核電廠處理水排海後，對日本水產品實施的進口限制，並恢復進口日本產牛肉。
中日兩國政府去年9月達成共識，並同意中方在國際原子能總署（IAEA）框架下實施取樣後，逐步放寬進口限制。
報導引述相關人士透露，王毅在會談中表示，近期將得出第二次取樣的結果，暗示撤銷限制或取得進展。
根據大陸外交部官網消息，王毅在與日中友好七團體代表集體會面時說，當前兩國關係既迎來改善發展的重要機遇，也需要應對各種挑戰和問題。希望日中友好七團體堅持中日和平友好合作的大方向，為維護兩國人民根本利益做出新貢獻。
除了森山裕外，與會的其他日中友好團體代表，包括日本國際貿易促進會會長河野洋平以及日中友好協會、日中文化交流協會、日中經濟協會、日中協會、日中友好會館等負責人。
共同社報導，日本國家安全保障局長岡野正敬當天也在東京與王毅舉行磋商，就兩國保持溝通的重要性達成共識。雙方在約80分鐘的會談中，圍繞著全面推進戰略互惠關係等議題交換意見。
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