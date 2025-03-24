陸疫後經濟仍不振…陸委會諮委指1行動：共軍決策影響力或提升

陸委會諮詢委員表示，中國大陸疫後經濟復甦持續疲軟不振，今年以來中共軍機艦加大侵擾台灣周邊海空域，並展現其在第一、二島鏈的軍事存在，或為中共軍方決策影響力提升之徵兆。

陸委會24日發布第66次諮詢委員會議與會委員發言重點，會議主題為「中共『兩會』觀察」。今年度大陸全國兩會（政協、人大）已分別於本月10日、11日閉幕。

針對「政府工作報告」涉台部分，學者分析，相較於去年增加「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」的表述，並在會後舉行「反分裂國家法」實施20週年座談會，主要談話內容未超過外界預期，顯示北京對台基調沒有重大改變。

部分委員提醒，獨裁國家在經濟衰退的情況下，為確保政權穩定，會更依賴武裝力量，而讓軍隊獲得更多決策影響力。

委員指出，中國大陸疫後經濟復甦持續疲軟不振，今年以來中共軍機艦加大侵擾台灣周邊海空域，2月在我高屏外海無預警射擊操演、派軍艦環繞澳洲，並在紐澳間實彈演訓等作為，展現其在第一、二島鏈的軍事存在，或為中共軍方決策影響力提升之徵兆。

陸委會主委邱垂正在會中指出，近年中共對台灣的綜合施壓不斷提升，政府秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，並落實「和平四大支柱行動方案」，近日總統提出的「十七項因應策略」，即在穩健應對各種挑戰，維護國家安全及強化全社會韌性；陸委會也將密注情勢發展。