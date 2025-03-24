陸委會諮委：中共舉國體制發展AI 將加劇美中科技競爭

陸委會諮詢委員表示，中共利用其舉國體制，由國企提供大量資金、數據，運用AI結合醫療、金融等，將加劇美中科技競爭，加速形成「一個世界兩套系統」，不排除將演變為「標準戰」。

陸委會24日發布第66次諮詢委員會議與會委員發言重點，會議主題為「中共『兩會』觀察」。今年度大陸全國兩會（政協、人大）已分別於本月10日、11日閉幕。

學者引言報告指出，今年中共「政府工作報告」將經濟增長目標維持5%，預算赤字率由3%提升至4%，實施「更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，注重提振內需消費，鼓勵民企投資、科技自主創新，持續發展「新質生產力」，以應對美中貿易戰、科技戰。

部分委員認為，今年「兩會」政策在因應「川普2.0」之外，也在打造「習近平2.0」形象，塑造其願意積極提振經濟、促進消費及對民營企業的支持。但中國大陸1、2月服務業投資未有太多增長，消費者物價指數（CPI）年減0.1%，加上中國大陸民眾對中共發展民營經濟及促進消費沒有信心，政策成效仍待觀察。

委員分析，大陸領導人習近平真正關切的是政治安全和國際戰略競爭，今年2月底政治局完成審議「政府工作報告」，就集體學習「建設高水平『平安中國』」，要求堅定維護政權、制度、意識形態安全，顯示中共當局認為經濟和老百姓的生活可以為大局犧牲；發展出口產業創造貿易順差、累積外匯，促進科技發展，進而在美中競爭中取得優勢更為重要。

部分委員觀察，中共為穩定就業，於今年工作報告所推動之重點領域、行業、中小企業就業支持計畫等政策措施，恐使產能過剩問題會更加嚴重。

委員也提到，中共利用其舉國體制，由國企提供大量資金、數據，運用AI結合醫療、金融等，將加劇美中科技競爭，加速形成「一個世界兩套系統」，不排除將演變為「標準戰」。未來美國將禁止陸製產品在越南、墨西哥等國「洗產地」，再以低價傾銷美國。