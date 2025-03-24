杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？陸外交部回應了

菲律賓前總統杜特蒂曾向北京尋求庇護卻遭到拒絕？對此，大陸外交部發言人郭嘉昆在24日例行記者會上強調，中方從未收到所謂「杜特蒂前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。

杜特蒂在遭國際刑警組織發布「紅色通緝令」後，曾與女兒、現任菲律賓副總統薩拉於本月7日前往香港。外界當時即關注，與北京關係良好的杜特蒂是否會尋求北京的協助。

不過杜特蒂隨後於3月11日上午從香港搭機返回菲律賓，但在馬尼拉機場即遭到國際刑警組織逮捕，並在當晚被押上飛機送往國際刑事法院（ICC）所在的荷蘭海牙受審。

據北京日報報導，在24日例行記者會上，香港TVB記者提問，有知情人士透露，杜特蒂在被逮捕前曾向中方提出庇護請求，但據稱遭到中方拒絕。菲國家警察刑事調查和偵查組原傾向在香港逮捕杜特蒂，但香港警方拒絕與國際刑警組織合作，因為中國並非《國際刑事法院羅馬規約》的締約國或成員國。

對此，郭嘉昆表示，關於杜特蒂赴香港一事，大陸外交部駐港公署已經作出了回應，菲律賓方面的有關人士也有表態。他願特別指出，杜特蒂赴香港系私人度假行程，中方從未收到所謂「杜特蒂前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。

郭嘉坤說，「對於某些無中生有或別有用心的所謂『知情人士』透露，希望媒體朋友們認真甄別，切勿輕信。」