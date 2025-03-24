快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

聽新聞
0:00 / 0:00

杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？陸外交部回應了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆24日否認菲律賓前總統杜特蒂曾向北京尋求庇護遭拒的傳聞。（路透））
大陸外交部發言人郭嘉昆24日否認菲律賓前總統杜特蒂曾向北京尋求庇護遭拒的傳聞。（路透））

菲律賓前總統杜特蒂曾向北京尋求庇護卻遭到拒絕？對此，大陸外交部發言人郭嘉昆在24日例行記者會上強調，中方從未收到所謂「杜特蒂前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。

杜特蒂在遭國際刑警組織發布「紅色通緝令」後，曾與女兒、現任菲律賓副總統薩拉於本月7日前往香港。外界當時即關注，與北京關係良好的杜特蒂是否會尋求北京的協助。

不過杜特蒂隨後於3月11日上午從香港搭機返回菲律賓，但在馬尼拉機場即遭到國際刑警組織逮捕，並在當晚被押上飛機送往國際刑事法院（ICC）所在的荷蘭海牙受審。

據北京日報報導，在24日例行記者會上，香港TVB記者提問，有知情人士透露，杜特蒂在被逮捕前曾向中方提出庇護請求，但據稱遭到中方拒絕。菲國家警察刑事調查和偵查組原傾向在香港逮捕杜特蒂，但香港警方拒絕與國際刑警組織合作，因為中國並非《國際刑事法院羅馬規約》的締約國或成員國。

對此，郭嘉昆表示，關於杜特蒂赴香港一事，大陸外交部駐港公署已經作出了回應，菲律賓方面的有關人士也有表態。他願特別指出，杜特蒂赴香港系私人度假行程，中方從未收到所謂「杜特蒂前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。

郭嘉坤說，「對於某些無中生有或別有用心的所謂『知情人士』透露，希望媒體朋友們認真甄別，切勿輕信。」

北京 杜特蒂 菲律賓 香港

延伸閱讀

財爺陳茂波：香港有望成AI產業國際交流協作匯聚地

好人好事！搭巴士目擊司機乘客一幕超暖心 陸女讚：香港處處有溫暖

菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

菲政府將杜特蒂押送海牙 分析：防止軍變+削弱家族影響力

相關新聞

「陸配亞亞」限期離境抗告 最高行政法院尚未裁定但不影響執行

陸配劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，鼓吹武力統一台灣，移民署認定她的言論有危害國家安全或社會安定之虞，廢止在台依親居留許可...

聚焦備戰 共軍新版軍事體育訓練大綱強調「戰鬥體能」

中共中央軍委訓練管理部日前發布新編修的《軍事體育訓練大綱》，解放軍報透過訪問大陸事體育專家林建棣，24日在五版以全版形式...

杜特蒂回菲律賓就被捕…傳向北京尋求庇護遭拒？陸外交部回應了

菲律賓前總統杜特蒂曾向北京尋求庇護卻遭到拒絕？對此，大陸外交部發言人郭嘉昆在24日例行記者會上強調，中方從未收到所謂「杜...

談中共「兩會」 陸委會諮詢委員：若獨裁國家經濟衰退 會更依賴武裝力量

大陸委員會日前舉行第66次諮詢委員會議，主題為「中共『兩會』觀察」。根據陸委會24日新聞稿，有諮詢委員提醒，獨裁國家在經...

將出席2025博鰲論壇開幕式 陸副總理丁薛祥27日擬發表主題演講

中共中央政治局常委、中國大陸副總理丁薛祥將出席博鰲亞洲論壇2025年年會開幕式，並發表主題演講。

陸方暗示日本水產進口獲進展 日中友好議員聯盟4月訪華

日本友好議員聯盟計劃4月下旬訪問中國大陸。根據日本共同社報導，日中友好議員聯盟會長、自民黨總幹事森山裕3月23日在東京與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。