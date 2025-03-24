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談中共「兩會」 陸委會諮詢委員：若獨裁國家經濟衰退 會更依賴武裝力量

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸委會諮詢委員提醒，獨裁國家在經濟衰退的情況下，為確保政權穩定，將會更依賴武裝力量。（法新社）
陸委會諮詢委員提醒，獨裁國家在經濟衰退的情況下，為確保政權穩定，將會更依賴武裝力量。（法新社）

大陸委員會日前舉行第66次諮詢委員會議，主題為「中共兩會』觀察」。根據陸委會24日新聞稿，有諮詢委員提醒，獨裁國家在經濟衰退的情況下，為確保政權穩定，會更依賴武裝力量，而讓軍隊獲得更多決策影響力。

陸委會諮詢委員稱，中國大陸疫後經濟復甦持續疲軟不振，今年以來中共軍機艦加大侵擾台灣周邊海空域，2月在我高屏外海無預警射擊操演、派軍艦環繞澳洲，並在紐澳間實彈演訓等作為，展現其在第一、二島鏈的軍事存在，或為中共軍方決策影響力提升之徵兆。

新聞稿指出，部分委員分析，中共總書記習近平真正關切的是政治安全和國際戰略競爭，今年2月底政治局完成審議「政府工作報告」，就集體學習「建設高水平『平安中國』」，要求堅定維護政權、制度、意識形態安全，顯示中共當局認為經濟和老百姓的生活可以為大局犧牲；發展出口產業創造貿易順差、累積外匯，促進科技發展，進而在美中競爭中取得優勢更為重要。

另有部分委員觀察，中共為穩定就業，於今年工作報告所推動之重點領域、行業、中小企業就業支持計畫等政策措施，恐使產能過剩問題會更加嚴重。

此外，中共利用其舉國體制，由國企提供大量資金、數據，運用AI結合醫療、金融等，將加劇美中科技競爭，加速形成「一個世界兩套系統」，不排除將演變為「標準戰」。未來美國將禁止陸製產品在越南、墨西哥等國「洗產地」，再以低價傾銷美國。

陸委會主委邱垂正則在會中指出，近年中共對台灣的綜合施壓不斷提升，政府秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，並落實「和平四大支柱行動方案」。近日賴清德總統提出的「十七項因應策略」，即在穩健應對各種挑戰，維護國家安全及強化全社會韌性；陸委會也將密注情勢發展。

中共 兩會 共軍 經濟衰退 邱垂正 陸委會

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