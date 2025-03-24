聚焦備戰 共軍新版軍事體育訓練大綱強調「戰鬥體能」

中共中央軍委訓練管理部日前發布新編修的《軍事體育訓練大綱》，解放軍報透過訪問大陸事體育專家林建棣，24日在五版以全版形式解析新版《軍事體育訓練大綱》指出，新《大綱》是要推動軍體訓練由以「健康體能」為主向以「戰鬥體能」為主轉變，提高對部隊戰鬥力的貢獻率。

解放軍報指出，新版《軍事體育訓練大綱》已自今年2月20日起施行。《大綱》深入貫徹習近平強軍思想，貫徹落實體育強國發展戰略，聚焦備戰打仗需求，緊貼軍兵種部隊實際，堅持從難從嚴從實戰需要出發，重塑解放軍軍事體育訓練內容和標準體系。

林建棣指出，軍事體育發揮著強健官兵體魄、凝聚軍心士氣、支撐備戰打仗的重要作用。解放軍上一版軍體大綱於2018年頒發，此次編修的階段目標是，利用三至四年時間，構建緊貼實戰需求、具有解放軍特色、科學簡便實用的軍體訓練內容標準體系。

林建棣說，上一版軍體大綱訓練內容由基本知識、基礎體能、實用技能、崗位能力、綜合應用、體育活動六個部分構成。新《大綱》則區分基本知識、基礎體能、戰鬥體能、實用技能四部分。

基礎知識，主要是體育訓練、運動人體科學、訓練傷預防等方面的知識和技能，目的是普及體育訓練常識和人體運動機理、提高科學訓練素養。

基礎體能，主要是促進身體力量、速度、耐力、柔韌、靈敏等基本素質均衡發展、守護官兵身心健康的訓練內容，區分軍官和士兵、文職人員、新入伍人員、高原部隊人員設置課目，是成為合格軍隊人員的體能「門檻」。

戰鬥體能，包含通用戰鬥體能、軍兵種專項戰鬥體能和特殊環境戰鬥體能三類。

通用戰鬥體能，主要是強化軍人在戰場上跳、跨、舉、抬、鑽、爬等共性體能素質的訓練內容，目的是鍛煉具備支撐作戰的基本體能素質。

軍兵種專項戰鬥體能，主要是針對典型兵種（專業）部隊和特殊戰鬥環境的訓練內容，根據部隊作戰任務、武器裝備和戰場環境特點，以軍兵種為主設置訓練與考核課目。

特殊環境戰鬥體能，主要聚焦特定複雜戰場環境，為部隊遂行特定任務提供適應性訓練解決方案。

實用技能，主要是拓展豐富官兵的體育運動技巧與本領，為官兵執行相關作戰和非戰爭軍事行動任務提供必要的體育運動技能支撐，部隊可根據任務實際「照方抓藥」按需訓練。

林建棣說，在實用技能部分，新大綱還新增障礙游泳、水上自救互救等課目，提高官兵遂行涉水涉海多樣化軍事任務能力；增加格鬥類課目，研究創設徒手格鬥、持械格鬥等七個實戰性強的格鬥內容，以提高共軍官兵近戰能力和血性膽氣。