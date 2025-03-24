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港口出售敏感時刻 李嘉誠次子北京出席中國官方論壇

中央社／ 台北24日電
盈科拓展創辦人李澤楷（後排右一）23日以中方企業代表身分，出席中外重量級商界人士參與的中國發展高層論壇。圖為嘉賓在開幕式前合影。（中新社）
盈科拓展創辦人李澤楷（後排右一）23日以中方企業代表身分，出席中外重量級商界人士參與的中國發展高層論壇。圖為嘉賓在開幕式前合影。（中新社）

香港首富李嘉誠旗下香港長和集團出售巴拿馬運河等港口業務據傳引起中國國家主席習近平不悅之際，李嘉誠次子盈科拓展集團主席李澤楷獲邀出席在北京舉行的中國發展高層論壇，並與中國總理李強同場大合照。

由中國國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的中國發展高層論壇2025年年會23至24日在北京舉行。

綜合陸媒及港媒報導，中國發展高層論壇公布，李澤楷作為中方代表出席會議。有「小超人」之稱的李澤楷是香港長和集團創辦人李嘉誠的次子。

據論壇公開議程，李澤楷未獲邀發言。據央視片段，在李強與外企代表大合照時，李強站在第一排中間，李澤楷站在最後排。在開幕儀式上，李澤楷坐在香港財政司長陳茂波的後一排，旁邊是諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz ）。曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（StephenRoach）也獲邀出席會議。

李嘉誠旗下長和集團捲入出售巴拿馬運河等海外港口業務風波。有陸媒關注李澤楷此時現身北京並刊發「正值拋售巴拿馬港口事件敏感時刻，李嘉誠次子『小超人』李澤楷現身北京，出席高層重磅論壇」的文章。

李澤楷

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