王毅呼籲日中友好團體代表 發揚「以民促官」傳統

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅23日在東京集體會見日中友好七團體代表時提出三點呼籲：一、維護好兩國關係的政治基礎，嚴格履行「中日聯合聲明」：二、發揚「以民促官」傳統，大力加強各領域對話交流；三、培養中日友好的接班人，將中日世代友好傳承下去。

據大陸外交部新聞稿，日中友好議員聯盟會長、執政黨幹事長森山裕，日本國際貿易促進會會長河野洋平，以及日中友好協會、日中文化交流協會、日中經濟協會、日中協會、日中友好會館等負責人參加會見。

王毅表示，當今世界經歷百年未有之大變局，單邊保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，國際秩序面臨變亂加劇的嚴峻挑戰。而中國的發展振興是這個世界和平力量的增長、穩定因素的增強，也是發展動力的延續。

王毅說，面對變局亂局，中國將承擔大國責任，展現大國擔當，秉持構建人類命運共同體崇高目標，同各國一道，維護亞洲和平安寧，促進人類發展進步，絕不允許世界重回恃強凌弱的「叢林」。

他指出，當前形勢下，中日作為一衣帶水的近鄰和全球兩大經濟體，有必要對中日關係的價值再認識，對中日友好的意義再確認，對兩國的互利合作再加強，對友好的民間力量再集結，攜手推動中日關係持續健康穩定發展。

王毅表示，日中友好七團體長期致力於中日友好，為中日關係改善發展作出獨特和重要貢獻，中方高度讚賞。希望七團體堅持中日和平友好合作的大方向，為維護兩國人民根本利益作出新的貢獻。他並提出三點呼籲：

一、維護好兩國關係的政治基礎。「中日聯合聲明」經中日和平友好條約確認，共同構成具有法律約束力的兩國關係指導性文件，必須嚴格履行，尤其要正確看待處理歷史和台灣問題，抵制一切歪曲篡改、動搖模糊的言行。

二、發揚「以民促官」傳統。大力加強各領域對話交流，增進兩國人民理解互信。

三、培養中日友好的接班人。團結更多各界人士，特別是鼓勵青年一代廣泛參與兩國友好事業，把中日世代友好傳承下去，發揚光大。

日本與台灣地方政府或議會等交流時，北京經常以日本違反1972年中日（日中）聯合聲明為由提出抗議，但石破茂政府在本月11日內閣會議決定的答辯書指出：「日中聯合聲明不具法律約束力」，不會對日本地方議員赴台活動構成限制。