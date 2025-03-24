李強拉攏外企 籲抵制保護主義

中國發展高層論壇二○二五年會昨起在北京登場，中國大陸國務院總理李強在開幕致詞指出，脫鉤斷鏈只能加重危機，打壓遏制終將損人害己；外資企業是大陸發展不可或缺的參與者、貢獻者，歡迎外企投資大陸、深耕大陸。李強並呼籲與會的企業家，要做全球化的堅定維護者，抵制保護主義。

在中美貿易戰及外資持續流出等負面因素下，外界關注李強透過中國發展高層論壇釋出的政經訊號。

這次論壇也是大陸「全國兩會」後舉辦的首個國家級大型國際論壇，吸引一百多名外方代表參加，其中包含蘋果執行長庫克、西門子董事會主席博樂仁、三星電子會長李在鎔、寶馬集團董事長齊普策、輝瑞董事長艾伯樂等約八十家外資企業代表出席。與會跨國公司以來自美國最多，達近三十家。

綜合陸港媒體和外電，李強致詞表示，大陸今年經濟成長目標定於百分之五，是對自身能力和未來潛力的信心。大陸將堅定不移推進開放合作，繼續敞開懷抱歡迎各國企業，進一步擴大市場准入，積極解決企業關切，幫助外資企業深度融入大陸市場。

針對全球經貿現況，李強暗批美國，指出脫鉤斷鏈只會加重危機，中方堅持經濟全球化，踐行真正多邊主義，並稱大陸不反對競爭，但應公平而非零和博弈，呼籲各界攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮。

他還稱，大陸已為可能出現的外部「超預期衝擊」作準備，必要時將推出新的增量政策（經濟刺激政策），確保經濟平穩運行。他呼籲與會的企業家做全球化的堅定維護者、推動者，抵制單邊主義和保護主義。

李強提到人工智慧（ＡＩ）熱潮，指包含深度求索（DeepSeek）在內的「杭州六小龍」科技突破，引發關注，也讓不少國際投行重估大陸資產的價值，強調這些創新成果不是偶然，而是源於大陸對創新發展的長期專注。

中共中央財辦副主任韓文秀說，中方真誠地歡迎國際資本「回歸」大陸，深耕大陸投資的沃土，共享大陸發展的紅利。大陸將增強消費能力，在促進經濟成長，提高勞動生產力基礎上，增加城鄉居民的收入，優化收入分配結構，提升居民收入在國民所得中比重，讓消費者有錢能消費。

英國金融時報日前引述知情人士透露，大陸有關方面安排出席論壇的外企執行長於廿八日與大陸國家主席習近平舉行會議，以穩定外企投資，挽救疲弱的經濟。