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對庫克、李在鎔等80家企業代表喊話 李強：堅定開放外企合作

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國務院總理李強（右）23日會見出席中國發展高層論壇的美國聯邦參議員戴恩斯（左）及部分美國企業界人士。(新華社)
大陸國務院總理李強（右）23日會見出席中國發展高層論壇的美國聯邦參議員戴恩斯（左）及部分美國企業界人士。(新華社)

中國發展高層論壇2025年年會昨（23）日起在北京登場，大陸國務院總理李強在開幕式致詞表示，無論外部環境如何變化，大陸將繼續敞開懷抱歡迎各國企業，堅定不移開放合作，強調外資企業對中國發展不可或缺，籲外企深耕中國。

今年度中國發展高層論壇於23、24日在北京釣魚台國賓館舉行，包含蘋果執行長庫克、高通公司總裁安蒙、西門子董事會主席博樂仁、三星電子會長李在鎔、寶馬集團董事長齊普策、輝瑞董事長艾伯樂等約80家外資企業代表出席，與會跨國公司中以來自美國的數量最多，達到近30家。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

這是大陸全國兩會後舉辦的首個國家級大型國際論壇，吸引了100多位外方代表參加，今年首次參會的跨國企業數量創下新高。

值得留意的是，與美國總統川普關係親近的蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯亦出席論壇，23日他與美國商界領袖一同與李強會面。

戴恩斯是川普重返白宮後首次美國議員訪陸，尤其他與川普關係密切，在川普第一任期內曾深度參與中美貿易談判，外界認為戴恩斯此行在為不久之後可能舉行的川習會先行鋪路。

李強在開幕致詞時表示，中方為可能出現的外部「超預期衝擊」做了準備，強調目前中美關係已經來到一個重要節點，必須選擇對話而非對抗。

李強指出，脫鉤斷鏈只會加重危機，重申中方堅持經濟全球化的正確方向，深化改革開放，踐行真正的多邊主義，重申大陸不反對競爭，但應該公平而非零和博弈，「大家應該攜手抵禦風險挑戰，實現共同繁榮，脫鉤斷鏈只能加重危機，打壓遏制終將損人害己。如果世界重回弱肉強食的叢林法則，那將是歷史的倒退，人類的悲劇。」期望各國相互成就，歡迎外資到大陸深耕。

李強也提到人工智慧（AI）熱潮，指包含深度求索（DeepSeek）在內的「杭州六小龍」的科技突破，引發了全球的關注，也讓不少國際投行重估中國大陸資產的價值，強調這些創新成果不是偶然，而是源於大陸對創新發展的長期專注。

在此次年會上，中共中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀表示，中國將綜合施策擴大消費，綜合整治「內卷式」競爭，中方真誠地歡迎國際資本回歸中國，深耕中國投資的沃土，共享中國發展的紅利。

川普 李強 美國

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