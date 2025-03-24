籲中美和平共處 謝鋒：美方以台制華 徒勞而且危險

中國大陸駐美大使謝鋒廿二日以視訊出席卡特中美關係對話會致詞指出，美國「以台制華」不僅徒勞而且危險，要求美方不能挑戰紅線、底線，呼籲雙方和平共處，讓「修昔底德陷阱」成為過去式。

據大陸駐美使館發布，謝鋒強調中美兩大國難免有分歧矛盾，關鍵在於尊重彼此核心利益，不能挑戰紅線、底線。支持台獨就是干涉中國內政，縱容「台獨」就是破壞台海穩定，一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係政治基礎，任何時候都不得違反。

謝鋒說，中美合作從來不是你輸我贏的零和遊戲，美國對大陸出口、陸企赴美投資分別拉動約一百萬個就業機會，把大陸市場和企業拒於門外是自廢武功，將關稅武器化如同迴力鏢終將反噬，中方為美應對芬太尼問題提供各種幫助，以芬太尼為由無端加稅是「恩將仇報」。

盼雙方勿陷修昔底德陷阱

謝鋒表示，中方願在平等和相互尊重基礎上，透過對話磋商解決彼此關切，如果美方執意甩鍋推責、遏制打壓，中方必將採取一切必要措施維護自身正當權益，「中美完全可透過良性互動相互成就，不應惡性競爭導致摩擦螺旋升級」。

「戰爭慘痛教訓告誡我們，無論是冷戰或熱戰，都打不得也打不贏。」謝鋒說，當今世界動盪不安，國際社會比以往任何時候都更渴望和平穩定、更期待中美和平共處，「我們不僅要銘記歷史，更要為未來採取行動，讓修昔底德陷阱（既有和新興強權必衝突）成為過去式。」