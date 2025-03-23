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李強晤美國親川普參議員戴恩斯：中美應以對話代替對抗

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院總理李強23日在北京人民大會堂與美國總統川普關係親近的共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）及部分美國企業界人士一行會晤。圖／取自新華社客戶端
大陸國務院總理李強23日在北京人民大會堂與美國總統川普關係親近的共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）及部分美國企業界人士一行會晤。圖／取自新華社客戶端

中美貿易戰之際，力挺美國總統川普的蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）近日赴北京訪問。大陸國務院總理李強於23日與戴恩斯一行會晤，並重申中美雙方和則兩利、鬥則俱敗，應以對話代替對抗合作共贏，而非零和博弈，盼兩國攜手努力推進雙方關係更加穩定和可持續。

據新華社，李強23日下午在北京人民大會堂會見與戴恩斯及部分美國企業界人士會見。李強表示，當前中美關係發展來到一個新的重要節點。今年1月，大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話時強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。

李強提到，歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷，雙方應該選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。希望美方同中方更多相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，深化兩國務實合作，攜手努力推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

李強指，經貿合作是中美關係的重要基礎。過去數十年，中美經貿合作成果豐碩，這是雙方共同努力的結果，應倍加珍惜。越是中美關係面臨困難，越要把中美經貿合作的大盤子守護好、發展好，持續不斷為兩國關係注入穩定性。打貿易戰沒有贏家。沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，只能靠開放、靠合作。

李強還強調，中美應透過做大合作蛋糕，用更多利益增量解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業來華分享發展機遇，將積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。

而在中方新聞稿中，美方人士則表示，中國近幾十年來發生很大變化。美國企業積極參與並支持中國發展，願持續投資中國，加強對話合作，實現互利共贏，並努力推動兩國關係持續發展。

路透報導，戴恩斯20日抵達北京訪問，23日與出席中國發展高層論壇的美國企業高層，包括高通行政總裁安蒙（Cristiano Amon）、美國藥廠輝瑞執行長布拉（Albert Bourla）、聯邦快遞執行長芮思博（Raj Subramaniam）、波音全球總裁尼爾森（Brendan Nelson Brendan Nelson）等與李強會面。此前，戴恩斯已與大陸外交部副部長馬朝旭、大陸副總理何立峰會面。

值得注意的是，川普今年上任後，已以芬太尼為由對大陸累積加徵20%的關稅，大陸也相應祭出多項反制措施，其中包含對美國商品課報復性關稅。時值此刻，戴恩斯此行是川普重返白宮後首次美國議員訪陸，尤其雙方關係密切，備受各界關注。

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