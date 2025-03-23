李強晤美國親川普參議員戴恩斯：中美應以對話代替對抗

中美貿易戰之際，力挺美國總統川普的蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯（Steve Daines）近日赴北京訪問。大陸國務院總理李強於23日與戴恩斯一行會晤，並重申中美雙方和則兩利、鬥則俱敗，應以對話代替對抗合作共贏，而非零和博弈，盼兩國攜手努力推進雙方關係更加穩定和可持續。

據新華社，李強23日下午在北京人民大會堂會見與戴恩斯及部分美國企業界人士會見。李強表示，當前中美關係發展來到一個新的重要節點。今年1月，大陸國家主席習近平與美國總統川普通電話時強調，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。

李強提到，歷史昭示我們，中美合則兩利、鬥則俱傷，雙方應該選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。希望美方同中方更多相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則坦誠溝通、增信釋疑，深化兩國務實合作，攜手努力推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

李強指，經貿合作是中美關係的重要基礎。過去數十年，中美經貿合作成果豐碩，這是雙方共同努力的結果，應倍加珍惜。越是中美關係面臨困難，越要把中美經貿合作的大盤子守護好、發展好，持續不斷為兩國關係注入穩定性。打貿易戰沒有贏家。沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，只能靠開放、靠合作。

李強還強調，中美應透過做大合作蛋糕，用更多利益增量解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業來華分享發展機遇，將積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。

而在中方新聞稿中，美方人士則表示，中國近幾十年來發生很大變化。美國企業積極參與並支持中國發展，願持續投資中國，加強對話合作，實現互利共贏，並努力推動兩國關係持續發展。

路透報導，戴恩斯20日抵達北京訪問，23日與出席中國發展高層論壇的美國企業高層，包括高通行政總裁安蒙（Cristiano Amon）、美國藥廠輝瑞執行長布拉（Albert Bourla）、聯邦快遞執行長芮思博（Raj Subramaniam）、波音全球總裁尼爾森（Brendan Nelson Brendan Nelson）等與李強會面。此前，戴恩斯已與大陸外交部副部長馬朝旭、大陸副總理何立峰會面。

值得注意的是，川普今年上任後，已以芬太尼為由對大陸累積加徵20%的關稅，大陸也相應祭出多項反制措施，其中包含對美國商品課報復性關稅。時值此刻，戴恩斯此行是川普重返白宮後首次美國議員訪陸，尤其雙方關係密切，備受各界關注。